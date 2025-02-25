Onlayer ve Mastercard Gateway’den Global iş birliği: Üye iş yeri izleme hizmetlerinde yeni dönem

EMEA bölgesinde 10 ülkede faaliyet gösteren, banka ve ödeme kuruluşlarının üye iş yerlerinin uyum, sahtecilik, dolandırıcılık ve finansal risklerine karşı ‘Uçtan Uca Risk Yönetimi’ hizmeti sunan Onlayer, Mastercard Gateway ile küresel arenada ses getirecek önemli bir iş birliğine imza attı. Söz konusu iş birliği ile Onlayer, dünya çapındaki banka ve ödeme kuruluşlarına gelişmiş üye işyeri izleme çözümleri sunmayı hedefliyor. İş birliği kapsamında Onlayer müşterileri, Onlayer’ın amiral gemisi ürünü olan Üye İşyeri İzleme Çözümü (Merchant Screening Solution) aracılığıyla Mastercard Gateway’in sunduğu ek dijital çözümlerden de faydalanma seçeneğine sahip olacak.

‘Küresel büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir mihenk taşı’

Mastercard Gateway ile yapılan iş birliğini değerlendiren Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO’su Kıvanç Harputlu, bu iş birliğinin küresel büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Harputlu; “Onlayer’ın Üye İşyeri İzleme Çözümü (Merchant Screening Solution), bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıları için üye işyeri edinimi, izleme, uyumluluk yönetimi ve risk azaltma süreçlerinde önemli bir destek sunarken, yeni büyüme fırsatlarına hızla uyum sağlamalarına da yardımcı olacak. Mastercard Gateway farklı bölgelerde ve kanallarda ödeme kabul çözümlerini tek bir noktadan sunan bir platform olarak hizmet veriyor. 30'dan fazla ödeme yöntemini desteklemenin yanı sıra, yapay zekâ destekli dolandırıcılık tespit ve önleme gibi gelişmiş risk yönetimi özellikleriyle güvenli ve etkin bir ödeme deneyimi sağlıyor. Bu iş birliği sayesinde Mastercard Gateway ve müşterileri arasında yer alan banka ve ödeme kuruluşları Onlayer ile doğrudan çalışarak Üye İşyeri İzleme Çözümü (Merchant Screening Solution)’den faydalanabilecek” dedi.