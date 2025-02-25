Avrupa'da Tesla satışları düşüşünü sürdürüyor

Bloomberg'in aktardığına göre, Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı partileri desteklemesiyle tepkilerin odağında olan Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın Avrupa genelinde satışlarında sert düşüş görüldü.

Tesla satışları ocak ayında yüzde 50,3 geriledi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği'nde Ocak ayında Tesla satışları yüzde 50,3 geriledi. 2024 Ocak ayında 15 bin 130 adet Tesla satışı gerçekleşirken, 2025 Ocak ayında bu satışlar 7 bin 517'ye geriledi.

Elektrikli araç satışlarındaki ivme sürüyor

Tesla satışlarında sert gerileme görülürken, bölge genelinde elektrikli araç satışlarındaki ivmenin ise sürdüğü görüldü. Tamamen elektrikli otomobil (BEV) satışları Ocak ayında yüzde 34, hibrit elektrikli otomobil (HEV) satışları yüzde 18,4 yükseldi. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları yüzde 8,5 düştü.

Tüm hibritler dahil olmak üzere elektrikli araç satışları, Ocak ayında tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 57,2'sini oluşturdu. Bu oran geçen yıl Ocak ayında yüzde 47,4 seviyesindeydi.