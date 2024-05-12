Türkiye’nin ilk AVM eczanesi ‘Eczane Akmerkez’ 30 yaşında

Eczanecilik alanına yeni bir soluk getiren Eczane Akmerkez, 30’uncu yılını 14 Mayıs’ta Eczacılar Günü’nde yapılacak bir gala ile kutlamaya başlayacak.

Ünlülerin eczanesi olarak da bilinen Eczane Akmerkez’in yene yaşı için kutlamalar dört gün boyunca birçok ünlü ismin katılımı ile sürpriz etkinliklerle sürecek.

Türkiye’de eczaneleri sadece hastalıkta uğranan yerler olmaktan çıkartan ve sağlıklı yaşam trendine uygun hale getiren bu öncelikli fikri geliştiren Eczane Akmerkez’in Kurucusu Adile Özdağ, “Danışman eczacılığı güncel bilgilerle entegre ettik. Türkiye’nin ilk AVM eczanesi olmamıza rağmen mahalle eczanesi sıcaklığını koruduk ve bunu sürdürmeyi başardık. Dostluk ve güven kavramını hep ön planda tutmamız sayesinde birçok ünlü ismin de vazgeçemediği bir mekân olduk. Açıldığı günden bu yana ziyaretçileri Eczane Akmerkez’i sağlık konusunda çözüm noktası olarak gördü” diye konuştu.

Eczacılık için bir okul oldu

Akmerkez Eczanesi, eczacılık kavramını değiştiren ve geliştiren bir eczane olmasının yanında genç eczacılara yol gösteren, ilham veren bir okul da oldu.

Eczane Akmerkez, ilaç dışı kategorilerde ve özellikle dermokozmetik ürünlerde de geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Eczane, marka ve ürün tercihinde; yenilikçi, bilim ile desteklenen, klinik araştırmalara dayalı, temiz içerikli ve güvenilir olmalarına öncelik veriyor. Doktorlar tarafından reçetelenen, danışanların kendi reçetelerine kombin bakımı sağlayan, saf ve temiz içeriklerle alerji riski olmayan, çevreye duyarlı, bilimsel çalışmaları olan sağlık ve güzellik ürünleri ile hizmet vermeye devam ediyor.