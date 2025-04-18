Tütünde bu yıl 80 milyon kilogram üretim, 1 milyar dolar ihracat bekleniyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 2024 yılı mali genel kurulunu yaptı. 2024 yılında 969 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Ege Tütün İhracatçıları Birliği (ETİB), 2025 yılında 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Birlik Başkanı Ömer Celal Umur, 2024 yılında Türkiye tütün üretiminin 74 milyon kilogram olduğunu belirterek, bu yıl 80 milyon kilograma yakın üretim hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin tütünde en büyük pazarlarından biri olan ABD’nin tütüne ek gümrük vergisi konusunu değerlendiren Umur, olası yüzde 10’luk ek verginin Türkiye’yi olumsuz etkilemeyeceğini dile getirdi.

Türkiye’nin ürettiği tütünün kaliteli ve pahalı olduğunu dile getiren Umur, “Gelişmiş batı ülkelerinde sigara tüketimi yavaş yavaş azalıyor. Doğu’da nüfus artışı ile beraber aynı görünebiliyor. Sigara içenlerin sayısı her sene azalırken, dünya nüfusu arttığı için toplam tüketim çok değişmiyor. Bu nedenle ileriye dönük tütün ihracatımızda bir artış beklememiz pek gerçekçi değil. Mevcudu korumaya çalışıyoruz. Türkiye asırlardır bir tütün üretim merkezi. Bizim tütünümüz kaliteli fakat pahalı. Büyük yapraklı dediğimiz Amerikan menşeili tütünlerin de üretimi arttı. 74 milyon kilogram üretimin 30 milyon kilograma yakınını büyük yapraklılar oluşturuyor. Büyük yaprak tütün sadece iç piyasada kullanılıyor. Bu üretim sıfırdan 30 milyon kilogramları bulduğu için yavaş yavaş kalitesinin de artacağını düşünüyoruz. Kalite artışının tütün ihracatına da faydası olur” diye konuştu.

2025 yılında üretimin geçen yılla hemen hemen aynı rakamlar olacağını beklediklerini söyleyen Umur, “Her sene 80 milyon kiloyu bulur diye tahmin ediyoruz. Üretimde beklediğimiz yüzde 10 civarı artış ihracatı etkilemez, iç piyasaya verilir. Zaten, Türkiye’de üretilen sigaranın yüzde 30’u Türkiye’de üretilen tütünden yapılması gerekiyor. Bu nedenle üretimin yarıya yakını artık iç piyasa için yapılıyor” dedi.

“Tütüne ek vergi negatif yansımaz”

ABD’nin Türkiye için önemli bir pazar olduğuna değinen Umur, “Türkiye’deki sigara şirketleri sigara veya sarmalık tütün ihraç ediyor. Amerika yaprak tütünde bizim en büyük pazarlarımızdan biri. Getirilen yüzde 10’luk ek tarifenin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa da hangi tarihten itibaren uygulanacağı net değil. Bu durum Türkiye’yi olumsuz etkilemez. Dünyada tütün aldıkları diğer ülkelere de yüzde 10 ek vergi geleceği için Türkiye için avantaj olabileceğini bekleyenler de var” ifadelerini kullandı.