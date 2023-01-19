Wizz Air, Türkiye uçuş ağını genişletiyor

Wizz Air, Ankara-Abu Dabi arasından başlattığı direkt seferlerin ardından Avrupa'nın üç kentinden İGA İstanbul Havalimanı'na seferlere başlayacağını duyurdu. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Wizz Air Bağlantı Planlama Direktörü Evelin Jeckel, amaçlarının insanları düşük ücretlerle taşımak olduğunu, koronavirüs nedeniyle şirketin büyümesinin durduğunu, 2021'de tekrar büyümeye başladıklarını söyledi.

Bu yılın sonunda 200'den fazla uçağın filolarında yer alacağını anlatan Jeckel, "Bu, bize benzersiz bir büyüme getirecek. 54 ülkeden bin rotaya uçuyoruz." dedi.

"Türkiye, Avrupalılar için gerçekten çok popüler bir destinasyon"

Jeckel, İstanbul'a başlatacakları uçuşlara ilişkin ise şunları kaydetti: “İstanbul'a Avrupa'dan 4 tane yeni bağlantı başlatacağız. Macaristan Budapeşte'den, Romanya Yaş'tan ve İngiltere'de Londra'nın Luton ve Gatwick havalimanlarından. Budapeşte ve Londra'dan günlük uçuşlar olacak. Yaş'tan haftada 3 kez uçuş gerçekleşecek. İstanbul Havalimanı'na hiç uçmamıştık. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Marttan itibaren direkt olarak bu destinasyonlara Avrupa'dan uçabileceksiniz."

Yolcuların çok cazip ücretlerle uçabileceğini anlatan Jeckel, "Pazara 400 bin koltuk sunmuş olacağız. Aynı zamanda çeşitli noktalardaki ağımızın içinde 12 bağlantı da olacak. Birleşik Krallık'tan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Romanya ve Macaristan'dan. Bu sayede birçok turist gelebilecek. Türkiye, Avrupalılar için gerçekten çok popüler bir destinasyon. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri için de öyle. Düşük ücretli uçuşları Türkiye'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Jackel, başlatacakları uçuşların diğer firmalarına olan etkilerine ilişkin soruya ise “Buraya uçuşlarımız diğer hava yollarını olumlu etkileyecek. Gittiğimiz her yerde trafiği arttırmaya başardık. Buradaki amacımız diğer hava yollarından yolcu almak değil, yolcu artırmak. Burada düşük ücretlerle trafiği artırıyoruz. İş modelimiz bu şekilde ve 18 yıl boyunca işe yaradı. Yaptığımız, yolcuya daha fazla seçenek sunmak." yanıtını verdi.

İstanbul Havalimanı'na uçan 83. hava yolu şirketi

İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan da, uçuşlara ilişkin şunları söyledi: "Avrupalı yolcular, bu sayede daha fazla bağlantıya sahip olacak. Avrupalılar, bu uçuşlar sayesinde İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir kenti ziyaret edebilecek. Aynı zamanda deniz kenarındaki kentleri görebilecek. Wizz Air ile İstanbul ve Türkiye'ye gelen kişiler, Türkiye'nin turizm sektörüne katkı verecek. İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en büyük havalimanı. Buraya uçuş yapan THY dahil 82 hava yolu şirketi var. Wizz Air, İstanbul Havalimanı'na uçan 83. hava yolu şirketi olacak.”

Ankara-Abu Dabi arası direkt uçuşlara başladı

Wizz Air, bugün gerçekleştirdiği uçuşla Ankara ile Abu Dabi arasında karşılıklı seferlere de başladı. Airbus A321 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk uçuşla toplam 219 yolcu Ankara’ya geldi. TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Wizz Air’in Abu Dabi’den düzenlediği ilk uçuş su takıyla karşılandı. Wizz Air salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün Ankara-Abu Dabi arası karşılıklı tarifeli uçuş gerçekleştirecek.

Bu yeni hatla birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışında 19 ülkede 29, yurtiçinde 40 destinasyona direkt uçuş bulunuyor. 16 havayoluna hizmet veren Esenboğa Havalimanı, 2022’de 8 milyon 644 bin yolcu ağırladı.