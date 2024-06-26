Wyndham Türkiye’deki ilk dolce otelini açtı

95’ten fazla ülkedeki yaklaşık 9 bin 200 oteliyle sektörün ende gelen şirketlerinden Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’deki ilk Dolce oteli olan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı’nın açılışını duyurdu. Otel sahibi ve işletmecisi DRD Hotels ile Wyndham arasındaki ortaklık, La Quinta by Wyndham Çeşme ve Wyndham Datça Perili Bay otellerinin de açılışıyla genişliyor. Türkiye’de şu anda 120’ye yakın oteli bulunan Wyndham, sektördeki pozisyonunu bu yeni açılışlarla pekiştiriyor.

"Misafirlerimize daha iyi deneyimler sunmaya devam ediyoruz"

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis açılışa ilişkin değerlendirmedinde, "Dolce by Wyndham markasını Türkiye’ye getirmemiz, büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Açık ve faal durumdaki otel sayısı bazında Türkiye’deki en büyük uluslararası otel grubu olarak, DRD Hotels ile birlikte Çeşme ve Datça’da gerçekleştirdiğimiz bu yeni açılışlarla, Türkiye’nin kıyılarında ve hızla gelişen şehirlerinde yüksek kaliteye sahip ve üst segmentteki konaklama hizmetlerimizi çeşitlendirme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bu ortaklıkla, bir yandan otellerde konaklamayı erişilebilir kılarken, aynı zamanda misafirlerimize olağanüstü deneyimler sunma hedefimizi de bir kez daha vurgulamış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çeşme’nin gözde tatil bölgesi Alaçatı'ya 3 kilometre mesafede, Ege Denizi’nin kıyısında yer alan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı, denizin ve otelin bahçesinin manzaralarını sunan 155 oda ve süite sahip. Otel, misafirlerini açık ve kapalı havuzlar, tam donanımlı fitness merkezi ve spa alanları ile Akdeniz mutfağından çeşitli lezzetlerin sunulduğu tesis içi restoranlar gibi zengin olanaklar sunuyor.

Her şey dahil konseptinde hizmet verecek olan otel 300'e kadar misafir ağırlayabiliyor. 500 metrekareye yayılan etkinlik alanlarının yanı sıra bahçesi ve misafirlere özel plajı da düğünler ve diğer özel etkinlikler için kullanılabiliyor.

"Wyndham'la güçlerimizi birleştirdik"

DRD Hotels Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Hakan Aydın ise şunları söyledi: “Wyndham Hotels & Resorts ile olan ortaklığımızı, her biri kendine özgü özelliklere sahip üç farklı marka altında yaptığımız bu açılışlarla büyütüyoruz. Otellerimizi, hem yurt içinden hem yurt dışından ziyaretçilere hitap eden, Türkiye’nin en popüler destinasyonlarına taşıyoruz. Wyndham’ın globaldeki gücü, sınıfının en iyisi teknolojileri ve yaklaşık 108 milyon kayıtlı Wyndham Rewards üyesine erişim imkanı bir araya geldiğinde, misafir deneyimini ileri bir noktaya taşıyan ve büyümemize güç katan eşsiz bir platform oluşturuyor. Wyndham’ın kendi adını taşıyan markasıyla Datça’da gerçekleştirdiğimiz yeni açılışımız da üst segmentte ve hizmet çeşitliliğine sahip konaklama imkanları sunma kararlılığımızı yansıtıyor.”