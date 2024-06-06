Yapı Kredi Mobil’in kapıları girişimcilere açılıyor

Türkiye'de sektör standartlarını değiştirerek süper uygulama akımını başlatan ve bu başarısı yine Türkiye’de bir ilk olarak, Gartner Eye on Innovation Awards'ta büyük ödülle taçlandıran Yapı Kredi, “Benim Dünyam” çatısı altında girişimleri de entegre edebileceği birçok mini uygulama sunuyor. Bu mini uygulamalara entegrasyon fırsatının yanında, iş birliği programı kapsamında girişimlere; mentorluk, girişimci paketleri ve Yapı Kredi FRWRD’ın girişim ekosistemi partner ağı ile birlikte oluşturduğu birden fazla ürün ve hizmet “beyond banking” kapsamında özel ve indirimli fiyatlar ile sunulacak. Ayrıca, programa dâhil olan tüm girişimler, öncelikle Yapı Kredi FRWRD GSYF olmak üzere Yapı Kredi’nin ağı içerisinde yer alan ekosistemin önde gelen melek yatırımcı, yatırım ağı ve VC’leriyle yatırımcı eşleştirmelerine dâhil olma fırsatına sahip olacak.

Girişimler Yapı Kredi Mobil’e entegre olacak

Yapı Kredi olarak yenilikçi uygulamaları hayata geçirirken kendi tecrübe ve yetkinliklerinin yanı sıra açık inovasyon ilkesiyle girişimcilik ekosisteminde yapılacak iş birliklerini önemsediklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi: “Yapı Kredi Mobil’i Türkiye’de bankacılık sektöründe öncü olarak süper uygulamaya dönüştürürken bu konsepti herkese açık bir ‘open platform’ şeklinde konumlandırdık. Uygulamamızdaki kapsamlı ‘Benim Dünyam’ platformu sayesinde hayatı kolaylaştıran ve dijital bankacılığı çok farklı bir seviyeye getiren birçok yeniliği müşterilerimize sunduk. ‘Benim Dünyam’ı hem finansal hem de finans dışı ihtiyaçları karşılayabilen çok kapsamlı bir platform olarak büyütmeye devam ediyoruz."

Doğan şöyle devam etti: "Buradaki tüm hizmetlerimizi, birer fonksiyon olarak konumlandırmak yerine Yapı Kredi Mobil’in müşteri deneyimini odağa alan yaklaşımı ile hayatı kolaylaştıracak ve kullanıcılarına fayda sağlayacak şekilde sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Yapı Kredi FRWRD İş birliği Programı’ ile stratejimizle uyuşan girişimleri, süper uygulamaya dönüştürdüğümüz Yapı Kredi Mobil’e entegre edeceğiz. Yapı Kredi Mobil’e değer katacak tüm girişimlerin başvurularını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bir adım önde olarak yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunarak, inovasyon ekosistemine desteklerimizi sürdüreceğiz.”