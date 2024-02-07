Züccaciye sektörü 200 firma ile Almanya’ya çıkarma yaptı

Global züccaciye trendlerinin belirlendiği, dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük züccaciye ve hediyelik eşya fuarı “Ambiente Frankfurt Uluslararası Züccaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı”, 26-30 Ocak 2024 tarihleri arasında Almanya-Frankfurt’ta düzenlendi. Portekiz, İtalya, Almanya, ABD, Brezilya, İngiltere ve Hollanda’nın aralarında bulunduğu 100 ülkenin katıldığı ve 4 bin 500’den fazla katılımcının yer aldığı fuara her sene düzenli katılan ZÜCDER, bu kez yaklaşık 200 üyesiyle fuarda yer alarak dünyadaki trendleri yakından takip etti.

"Ticaret hacmimizi artıracağız"

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 200’e yakın üyemizle yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda yer aldık. Gastronomiyle iç içe bir sektör olduğumuz için yaprak sarma, çorba, kısır, börek, Türk kahvesi gibi mutfağımıza özgü tatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz. ZÜCDER olarak birkaç yıldır fuarlara ve B2B organizasyonlara ağırlık veriyoruz. 15-18 Şubat tarihleri arasında da Tüyap’taki 17. Host İstanbul fuarında yerimizi alacağız. Yıl boyunca yurt dışında 6, yurt içinde de 2 tane olmak üzere B2B organizasyonlarımızla ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2024 yılını 7 milyar dolar ihracatla kapatabilmek.

Kızıldeniz’de yaşananlar sektör için fırsat

Kızıldeniz’deki ticaretin sekteye uğramasıyla ilgili de konuşan Mesut Öksüz, “Çin’den Avrupa’ya yapılan sevkiyatlarda ciddi bir sorun var. Konteyner gemilerinin rotalarını değiştirmesi maliyetleri artırırken nakliye sürelerini de uzattı. Türkiye, bu anlamda üretimdeki gücü ve lokasyonuyla ciddi bir avantaj kazanıyor. Avrupa’ya ihracatımızı artırmak ve Orta Doğu pazarında elimizi güçlendirmek adına önümüzde önemli bir fırsat var” dedi. Öksüz, “Kanada, Hong Kong ve Japonya gibi dünyanın en büyük ithalatçılarına yüzde 1’in altında ihracat payımızın kalması, bu ülkelere ihracatta ağırlık verilmesi gerektiğinin göstergesidir. En büyük hedef pazarımız Uzak Doğu” tespitinde bulundu.