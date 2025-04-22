2024’te küresel robot süpürge pazarının lideri yine Roborock oldu

Roborock rapora göre küresel satış hacminde yüzde 16, toplam gelirde ise yüzde 22,3 pazar payına ulaşarak, önceki yıla göre satışlarını yüzde 20,7 artırdı. Roborock’un liderliği, Türkiye başta olmak üzere, ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük ekonomilerine ek olarak Danimarka, Finlandiya, Almanya, Norveç, Güney Kore ve İsviçre’de en çok satan robot süpürge markası olarak öne çıkmasıyla daha da pekişti.

IDC’nin analizine göre, Roborock’un küresel genişleme stratejisi, ileri teknolojiye sahip akıllı ev ürünlerine olan talebin yoğun olduğu gelişmiş pazarlara öncelik veriyor. Marka, hem online, hem de fiziksel mağazalar aracılığıyla geniş bir dağıtım ağı oluşturarak, Ar-Ge yatırımlarının karşılığını almayı hedefliyor.

Roborock’un ürün portföyü, giriş, orta ve üst segmentte geniş bir yelpazeye hitap ederken, markanın amiral gemisi OmniGrip mekanik kol teknolojisi, sektörün hızla gelişen dinamiklerini temsil eden yenilikçi bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Roborock’un bu başarısı, CES 2025’te kazandığı prestijli global medya ödülleriyle daha da taçlandı. CES 2025’te tanıtılan Roborock Saros 10R, Roborock Saros 10 ve Roborock Saros Z70, markanın en yeni devrim niteliğindeki robot süpürgeleri olarak öne çıktı. Özellikle Roborock Saros Z70, sektörde bir ilk olan katlanabilir, beş eksenli OmniGrip mekanik kolu ile dikkat çekerek yeni nesil robot süpürge inovasyonunun öncüsü oldu. Bu yenilikçi teknoloji, önceden ulaşılması zor alanları temizlemekle kalmayıp, 300 grama kadar çorap, küçük havlu, peçete ve terlik gibi nesneleri de toplayabiliyor.