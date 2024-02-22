‘2025’te tükettiğimiz elektriğin yüzde 100’ünü üreteceğiz’

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta üretime devam eden fabrikaya ek olarak 50 milyon Euro’luk yatırımla, Niğde’nin Bor ilçesine de fabrika kurduklarını kaydeden Hascevher Yönetim Kurulu Başkanı, İsmail Dinçer, “Kahramanmaraş’ta 8616 rotora sahip OE tesisimiz yıllık 1 milyon 200 bin kilo yüzde 100 Pamuk OE triko ve dokuma ipliklerini Ne 6/1 – 40/1 aralığında üretme kabiliyetine sahiptir. Kahramanmaraş lokasyonumuzun çalışan sayısı 1322dir. 2024 yılı Şubat ayı itibarı ile Niğde’nin Bor ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde 500 dönümlük arazi içerisinde yıllık 1 milyon 200 bin kilo kapasite ile Ne 20/1- Ne 60/1 numara aralığında üretim kabiliyetine sahip Ring Compact iplik tesisimizi kurmuş bulunmaktayız. Niğde lokasyonumuzun çalışan sayısı ise 288’dir” dedi.

“İç piyasa ve ihracat hedefimiz 100 milyon dolar”

Niğde’ye kurdukları tesisin 50 milyon Euro’luk bir yatırım olduğunu belirten İsmail Dinçer 2023 yatırımları ve 2024 hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Niğde lokasyonunda planladığımız yatırımızın 2. etabı olan OE tesisimizin inşaatını tamamlamak üzere olup bu yılsonu itibarı ile makine tedarik sürecini başlatarak, OE Pamuk ve Sentetik Karışımlarda Ne 6/1- Ne 40/1 numara aralığında yıllık 2 milyon 700 bin kilo üretim sağlayacak şekilde çok geniş bir yelpazede sektörün dokuma ve örgü üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracağımız yeni yatırımımızı hayata geçirmek için süreci başlatmış bulunmaktayız. 2023 yılını iç piyasada 22 milyon 971 bin Dolar’lık ciro, yurtdışında ise 7 milyon 500 bin Dolar’lık ciro ile kapanışı yaptık. 2024 yılında ise yeni devreye aldığımız ring tesisimiz ile birlikte iç piyasa ve ihracat toplamının 100 milyon Dolar civarında gerçekleşmesini hedefliyoruz. Şu anda ihracat payımız yüzde 50, ihracat hedefimiz ise yüzde 60.”

“Pakistan’dan yoğun bir Open-End iplik talebi var”

Hascevher Tekstil olarak ihracatta müşteri portföylerine yenilerini eklediklerini de belirten Dinçer “Uzun yıllardır ihracatta ana pazarımız Portekiz. Portekiz Avrupa tekstili için, hem konfeksiyon hem de ev tekstili alanında önemli bir merkez. Geçtiğimiz yılda Portekiz ağırlıklı olarak ihracatımızı gerçekleştirdik. 2023 yılında yüzde 60 Portekiz, yüzde 30 İspanya ağırlıklı olmak üzere İtalya, Yunanistan, Fransa, Belçika ve Almanya aktif iş ilişkilerimizin olduğu, ihracat yaptığımız başlıca ülkeler idi. Geçtiğimiz yıl İspanya özellikle ev tekstili alanında hareketli idi. Dokumacılardan çok talep geldi ve mevcut müşteri portföyümüze yenilerini katma şansımız oldu. 2023 yılında Pakistan ile çokça temasımız ve yazışmalarımız oldu, bunlar biraz ısınma turları idi, 2024 yılına girerken Pakistan’a aktif ihracatlar da başlamış oldu. Pakistan’dan yoğun bir Open-End iplik talebi var” dedi.

“Toparlanan Amerika ve Avrupa ile pandemi öncesi döneme dönüşü olacak”

Pandeminin tekstil sektöre olan etkilerini ve pandemi sonrasında sektördeki gelişmeleri de değerlendiren İsmail Dinçer, şunları söyledi:

“Tekstil sürecinin pandemi sonrası yaşadığı hareketli piyasa maalesef, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yani yaklaşık 2022 Şubat ayı itibari ile piyasada arz talep dengesini sekteye uğratmıştır, bu durumun iplik üreticilerine yansıması birkaç ay gecikme ile gerçekleşmiştir. Sonrasında dünya bankalarının faiz yükseltme kararları ile bilindiği gibi bütün dünya ekonomilerinde kısmen resesyonlar yaşanmıştır. Alınan kararların ve ekonomik istikrarsızlığın en doğal sonucu olarak da tüketiciler öncelikle giyim harcamalarından fedakarlık yapmıştır. Dolayısıyla büyük perakendecilerin uzun dönem stoklarını tüketememelerinden kaynaklı olarak tüm dünyadaki tekstil üreticilerinin sipariş miktarlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Günümüze geldiğimizde toparlanan Amerika ve Avrupa ekonomisi bu durumun pandemi öncesi döneme tekrar dönüşünü sağlayacaktır.

Sürdürebilirlik ve Yeşil Mutabakat çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hascevher Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer şunları söyledi:

“Kurumsal sürdürülebilirlik çerçevesinde; farkındalığı yüksek bir işletme ve sürdürülebilirlik politikaları oluşturmak için; Çevresel, ekonomik ve sosyal çerçevede yapılanma içindeyiz. Sürdürülebilir hammadde kullanarak katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda sertifikalı ürünler Cotton Trust, GOTS(Global Organik Tekstil Standardı) ,OCS (Organic-Content-Standard),RCS (Recycled Claim Standard), GRS, Oekotex Class1 , BCI şeklinde. Çevresel atıkların miktarının azaltılması ve sürdürülebilirlik ve çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusunda hassasiyet ile yönetiyoruz. Hascevher Tekstil olarak ‘Sürdürülebilirlik öncelikli sorumluluğumuzdur’ bakış açısıyla Yeşil Mutabakat konusundaki çalışmalarımızı özetleyecek olursak karbon ayak izi ölçümüzü tamamladık. Kahramanmaraş’taki çatılarımızda yenilenebilir enerji yatırımımızı tamamladık. Karaman’da saha çalışmasıyla güneş enerjisi santrallerimizi kurduk. Şimdi, Niğde fabrikamızın da çatılarında GES yatırımları ile ilgili hazırlığımız var, çağrı mektubunu alma aşamasındayız. Bunlardan sonra sınırda sıfır karbon hedefine ulaşmak için karbon kredisi edinmeyle ilgili bir çalışma içerisindeyiz. 2024 yılı içerisinde hazırlıklarımızı tamamlayıp ülkenin Paris İklim Antlaşması’yla verdiği söze biz 2024 yılında uymuş olacağız. Şu anda 10 Megawatt Kahramanmaraş, Karaman da aynı şekilde. Yani bütün bu yatırımları tamamladığımızda 50 Megawatt’ın üzerine çıkmış olacağız ve 2024’te hedefimiz, tüketimimizin yüzde 80’ini karşılamak, 2025 yılında da yüzde 100 oranında karşılıyor olacağız.”