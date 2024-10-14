3. çeyrek bilanço sezonu ASELSAN ile başlıyor

Foreks Haber'in anketine göre, ASELSAN'a yönelik ortalama tahmin 2 milyar 37,2 milyon TL, en yüksek tahmin 2 milyar 251,0 milyon TL, en düşük tahmin ise 1 milyar 745,0 milyon TL kar şeklinde gerçekleşti.

Şirket'in 2023 yılı 3.çeyrek net dönem karı 4 milyar 387,7 milyon TL olarak açıklanmıştı.

Ankete, Deniz Yatırım, Ünlü & Co, Ata Yatırım, İş Yatırım, Halk Yatırım, HSBC, Garanti BBVA Yatırım, TEB Yatırım ve Ak Yatırım olmak üzere toplam 9 aracı kurum katıldı.

ASELSAN, 3.çeyrek finansal sonuçlarını yarın seans kapanışından sonra açıklayacak.

Borsa İstanbul’da 3.çeyrek bilanço dönemi başlıyor

Foreks Haber’in derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da 3.çeyrek bilanço sezonu 15 Ekim tarihinde ASELSAN ile başlıyor.

Bankacılık sektöründe ise Akbank ile ilk bankanın finansal sonucu 24 Ekim tarihinde açıklanacak.

Konsolide olmayan şirketlere ilişkin 3. çeyrek finansal sonuçlar için son gönderme tarihi 30 Ekim 2024, konsolide şirketler için ise 11 Kasım 2024 olarak açıklandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 11 Kasım 2024 olarak belirlendi.