30 yıllık kuruyemiş devi konkordato süresini uzattı! İflas kapıya dayandı

İş Gıda bünyesindeki Peyman Kuruyemiş için konkordato kapsamında verilen geçici mühlet süresince, şirketin mal varlığını korumaya yönelik tedbirlerin devamına karar verildi.

Mahkeme, süreci yürüten geçici komiser heyetinden yeni bir rapor talep ederken, bilirkişi incelemelerinin tamamlanması da bekleniyor. Öte yandan, şirketin avukatı tarafından Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan iki ayrı sözleşmeye ilişkin bazı malların muhafazası ve yakalanması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra değerlendirilecek.

Taahhütlerini yerine getiremediği taktirde iflas gündemde

Konkordato süreci kapsamında bir sonraki duruşmanın 25 Haziran 2025 tarihinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Bu duruşmada, üç kişilik komiser heyetinin sunacağı rapor belirleyici olacak. Şirketin taahhütlerini yerine getiremediği kanaatine varılması durumunda, Peyman’ın iflası gündeme gelecek.