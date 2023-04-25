3M dünya genelinde 6 bin kişiyi işten çıkaracak

Endüstri, işçi güvenliği, sağlık ve tüketim malları alanlarında faaliyet gösteren 3M şirketinden yapılan açıklamada, şirketin daha güçlü ve yalın hale getirilmesi amacıyla yeniden yapılandırma adımlarının atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yeniden yapılanmayla şirketin kurumsal merkezinin boyutunun küçültüleceği, tedarik zincirinin basitleştirileceği, 3M'in coğrafi ayak izinin düzene sokulacağı, yönetim katmanlarının azaltılacağı ve pazara açılma modellerinin müşterilere göre daha uyumlu hale getirileceği aktarıldı.

Şirketin açıklamasında, yeniden yapılanmanın dünya genelinde yaklaşık 6 bin çalışanın işini etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Yıllık vergi öncesi 700 milyon ila 900 milyon dolar arasında tasarruf sağlanmasının öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, atılacak adımlar sayesinde maliyetlerin anlamlı bir şekilde azaltmasının, nakit akışında uzun vadeli iyileşmenin teşvik edilmesinin, aynı zamanda uzun vadeli büyümenin desteklenmesi için daha verimli ve etkili bir yapının sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin ticari faaliyetlerini otomotiv elektrifikasyonu, ev tadilatı, kişisel güvenlik, elektronik ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere hızlı büyüyen pazarlara yöneltmeye devam edeceği vurgulandı.

3M, ocak ayında da dünya genelinde 2 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu.