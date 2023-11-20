AB, Adobe’nin Figma’yı almasına karşı çıktı

Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet gözlemcisi, Adobe'nin Figma'yı 20 milyar dolara satın alma teklifine karşı bir itiraz bildirisi yayınlayarak, anlaşmanın interaktif ürün tasarımı ve diğer yaratıcı tasarım yazılımları pazarındaki adil rekabeti azaltabileceğini savundu.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, satın alma işleminin interaktif ürün tasarım araçları ile vektör ve raster düzenleme araçlarının tedarikine yönelik rekabeti önemli ölçüde tehlikeye atabileceğini belirtti.

AB yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, "Adobe'nin şimdi Komisyon'un itiraz açıklamasına cevap verme, Komisyon'un dava dosyasına başvurma ve sözlü duruşma talep etme fırsatı var."

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi de anlaşmaya ilişkin derinlemesine bir soruşturma yürütüyor.