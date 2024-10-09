ABD'de banka karları faiz gelirleri nedeniyle daralacak

JPMorgan Chase ve Wells Fargo, üçüncü çeyrek kazançlarını cuma günü açıklayacaklar.

Her iki bankanın da kredi talebi durgun kalırken faiz gelirinin daralmasının ardından üçüncü çeyrek için daha düşük kar bildirmesi bekleniyor.

Argus Research bankacılık analisti Stephen Biggar, "Zayıf kredi büyümesi, daha yüksek mevduatlar, daha yüksek işsizlik oranı nedeniyle kredi zarar karşılıklarındaki artış - tüm bunlar marjlar üzerinde baskıya neden olacak ve net faiz gelirini ılımlı bir şekilde aşağı çekecektir" dedi.

Morgan Stanley bankacılık analisti Betsy Graseck, 30 Eylül'de yayınlanan bir raporda, "Ekonomistlerimizin 2025 ortasına kadar 150 baz puanlık bir faiz indirimi daha öngörmesi ve ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasını beklemesiyle, odağın hızla ileriye dönük görünümlere kaymasını bekliyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in net faiz gelirinin ikinci çeyreğe göre düşmesiyle hisse başına kazancında yaklaşık yüzde 8'lik bir düşüş bildirmesi bekleniyor. HSBC analisti Saul Martinez, mevduat marjlarının daralması ve kredi büyümesinin durgun kalması nedeniyle NII'nin ikinci çeyreğe göre yüzde 1,2 düşeceğini öngördü. Martinez, "Kredi kalitesinin sağlıklı kalması gerekirken, kredi kartı büyümesi için kredi kaybı rezervi oluşturulması da kazanç ivmesini azaltacaktır" diye ekledi.

UBS analistleri, Wells Fargo'nun hisse başına karının (EPS)= muhtemelen yaklaşık yüzde 14 düşeceğini söyledi.

ABD'nin önde gelen bankaları için kar tahminleri şöyle: