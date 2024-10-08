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ABD’nin ticaret açığı geriledi

ABD, ağustos ayında 70,4 milyar dolar ticaret açığı verdi. Temmuz ayındaki ticaret açığı 78,92 milyar dolara revize edildi.

Haber Merkezi
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ABD’nin ticaret açığı geriledi
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ABD, ağustos ayında beklentilerin bir miktar altında, 70,43 milyar dolar ticaret açığı verdi. Ekonomistler 70,8 milyar dolar açık bekliyorlardı.

Temmuz ayı ticaret açığı 78,79 milyar dolardan 78,92 milyar dolara revize edildi.

Çin ile ticaret açığı ağustos ayında temmuz ayındaki 30,12 milyar dolardan 27,88 milyar dolara geriledi.

Ağustos ayında ihracat yüzde 2,0 artarak 271,76 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 0,9 düşüşle 342,19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat temmuz ayında yüzde 0,5, ithalat ise yüzde 2,1 artmıştı.

Ağustos ayında sermaye malları ihracatı 83,43 milyar dolar oldu.

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