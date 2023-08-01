Abdi İbrahim’de üst düzey atama

Abdi İbrahim, üst düzey yönetim kadrosunu büyütmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, uluslararası markalarda üst düzey görevlerde bulunan Şafak Öner, Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı olarak atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Öner, profesyonel iş hayatında, Roche'da Tedarik Zinciri Müdürü, Bayer'de Üretim Müdürü, Dow Kimyasallar'da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Proje Müdürü, Bayer'de Endonezya Tedarik Merkezi Başkanı, Novartis'te Katı Üretim Global Başkanı ve Zentiva'da Endüstriyel Operasyonlar Başkanı (COO) olarak üst düzey görevlerde önemli sorumluluklar üstlendi.

Öner, ilaç sektöründe 24 yılı aşkın tecrübesiyle Abdi İbrahim'deki yeni görevinde tedarik zincirinin stratejik hedeflerini belirlemek, tedarikçi yönetimi, lojistik koordinasyon, stok ve risk yönetimi alanlarında şirkete katkı sunacak.