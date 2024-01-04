Abdi İbrahim’de üst düzey atama

Abdi İbrahim, yönetim ekibini yeni bir atamayla güçlendirdi. Şirket, bünyesinde önemli bir üst düzey atama gerçekleşti. Abdi İbrahim’de Gastro ve Cerrahi Bölüm Müdürü olan Yasemin Şirinoğlu, Reçeteli Ürünler Pazarlama ve Satış Bölüm Direktörü olarak atandı.

Yasemin Şirinoğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Abdi İbrahim bünyesine 2010 yılında Pazarlama ve Satış Uzmanı olarak katılan Şirinoğlu, Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü pozisyonlarında önemli sorumluluklar üstlendi. Şirinoğlu son olarak Gastro ve Cerrahi Bölüm Müdürü görevini yürütüyordu.