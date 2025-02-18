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ABD'li fon FMR LLC, Astor Enerji'deki payını arttırdı

ABD'li FMR LLC, Astor Enerji'den 881 bin 334 TL'lik hisse alımı gerçekleştirerek payını yüzde 5,07'ye çıkardı.

Haber Merkezi
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ABD'li fon FMR LLC, Astor Enerji'deki payını arttırdı
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ABD'li fon FMR LLC, Astor Enerji'de yeni hisse alımına imza attı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre FMR LLC 14 Şubat 2025 tarihinde Astor Enerji A.Ş. payları ile ilgili olarak 107,5 ila 108,42 TL fiyattan 881 bin 334 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi.

Bu alımla birlikte FMR LLC'nin şirketteki payı yüzde 4,98 seviyesinden yüzde 5,07'ye yükseldi.

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