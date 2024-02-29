Açık Holding’de 5 üst düzey atama

Açık Holding’de yönetin kurulu kararı ile üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Yapılan atamalar sonucunda Doğan Eraslan Mikrolink UK Genel Müdürü, Murat Uzunoğlu Boreas Teknoloji Genel Müdürü, Serdar Lülecioğlu Serban İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi, Şehrinaz Kartal Koşbay Infinity Medical Investment Genel Müdürü, Yıldıray Tanrıver ise Infinity Medical Investment Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

Atamalara ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, holdingde dönüşüm süreci ve değişim yönetimi çerçevesinde, günümüze ve geleceğe daha fazla entegre olmuş bir yapı inşa etmek istediklerini vurguladı. Açık, devamında şunları kaydetti: “Geleceğe değer üreten misyonumuzun bir parçası olarak, yolculuğumuzda daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Operasyonel verimliliğimizi en üst seviyeye çıkaracak atamalarımızı kendi içimizden yetişen yöneticilerimizle yaparak, kadromuzu güçlendirdik. Büyüme ve yenilik odaklı bu süreçte, ataması yapılan değerli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor; yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”