Aeroflot, İzmir uçuşlarını 27 Mayıs'ta başlatacak

Hava yolu şirketi, "Aeroflot, 27 Mayıs'tan itibaren İzmir'e tarifeli seferler açacak. Uçuşlar Boeing 737 uçakları ile haftada dört kez yapılacak."

Havayolunun yaz tarifesinde Türkiye'ye uçuş programını genişletmeyi planladığı daha önce bildirilmişti. Aeroflot şu anda Antalya, Bodrum, Dalaman ve İstanbul'a uçuşlar düzenliyor.