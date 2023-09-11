Afeks, son kullanıcıdaki marka bilinirliğini artıracak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son bir yılda önemli bir marka bilinirliği elde eden ve bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Afeks Yapı Market, 75 bin kaleme dayanan ürün çeşitliliği ile hem profesyonellere hem de son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılıyor. 1995 yılında mobilya malzemeleri toptan ve perakende ticaretinde faaliyet gösteren, ithalat ve ihracat şirketi olarak Bursa’da kurulan Afeks, geniş ürün yelpazesi ile iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun çözümleri tek elden sunan adres konumuna geldi. 2011 tarihinden itibaren ev geliştirme perakendeciliği sektörüne de giriş yapan Afeks, Bursa Yıldırım, Bursa Küçük Sanayi, Bursa Nilüfer ve İstanbul Başakşehir’de bulunan mağazalarında, yerli ve ithal çok sayıda markayı, tüketicilerle buluşturuyor.

“Yeni yatırım planlarımız var”

İlk başlarda teknik malzemelerin satışını yaptıklarını ve daha sonra sektördeki değişimlerle birlikte son kullanıcıyı da hedef kitlelerine aldıklarını anlatan Afeks Genel Müdürü Erhan Kasapoğlu, “2016 itibarıyla sanal mağazamızı da kurduk. Pazar yerlerinde yokuz. Satışlarımızı kendi sanal mağazamızdan yapıyoruz. Dijital alandaki trendleri de yakından takip ediyoruz. Dijital tarafta ticaret güçlense de bazı ürünlerde insanlar hala dokunmak ve görerek alma eğiliminde. Bu yüzden son kullanıcıya hitap eden mağazalar da dizayn ediyoruz” dedi.

Yatırım planlarından da bahseden Kasapoğlu, “Güçlü bir stok tuttuğumuz için müşterilerimiz aradıkları ürünü bulabiliyor. Şu anda 12 bin metrekarelik bir depo alanımız var ancak o da yetersiz kalmaya başladı. Yıldırım bölgesindeki yerimizde bir depo yatırımı yapma planımız var. Şu anda yatırımlar için piyasadaki dengenin sağlanmasını bekliyoruz ama bizim içinde bulunduğumuz sektörde yatırımlar kendi kendine oluşuyor. Hal böyle olunca yatırım planları konusunda net konuşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Stok yapımız çok güçlü”

Küçük miktarlarda ihracat yaptıklarını da belirten Erhan Kasapoğlu, “Şu an 4 lokasyonda perakende hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra taahhüt tarafında da müteahhitlere hizmet veriyoruz. Güçlü stok yapımız bu alanda bizim en büyük avantajımız oluyor. Bu konu ile ilgilenen ayrı bir birim oluşturduk. Son 1 yıldır ciddi bir marka bilinirliğimiz oluşturdu. Bu marka bilinirliğinin son kullanıcı tarafında daha çok artması adına da çalışmalar yapıyoruz” dedi. Sektördeki sorunlardan da bahseden Kasapoğlu, “Üretim kısmı tamamen nakit ile dönen bir sektörde yer alıyoruz. Ödemeyi yapıp üretim sürecini başlattığımız ürünleri vadeli ödemenin olduğu bir piyasaya satıyoruz. Uzayan vade süreleri de herkesin malumu. Piyasadaki bu ters orantı bizleri çok zorluyor. Ayrıca sektörde yetişmiş hem beyaz hem mavi yaka personel sorunu yaşanıyor” ifadelerini kullandı.