AGCO, “Smart Safety” Kampanyası eylülde başlıyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Tarımsal çözümlerde dünya lideri AGCO’nun çiftçileri güvenlik konusuna öncelik vermeye teşvik edecek “Smart Safety” adını verdiği kampanya yıl sonuna kadar devam edecek. Bayiler kanalıyla yürütülecek kampanya “Güvenli çiftçiliğin başarılı çiftçilik olduğu” mottosundan hareket eden AGCO, çiftliklerde çalışan herkesi koruyan güvenlik önlemlerini hatırlamak için tüm çiftçileri zaman ayırmaya davet ediyor. Çünkü düzgün bir eğitim, güvenlik kontrolleri ve doğru ekipmanlarla çiftliklerde kaza riski azalıyor.

Deneyimli olmak kaza riskini azaltmıyor

Bir çiftçinin ne kadar deneyimli olsa da, güvenlik kontrollerinin yapılması ve günlük risk değerlendirmesinin çiftlik hayatının önemli bir parçası olması gerekiyor, çünkü deneyim kazalardan korumakta yeterli olmuyor. Kötü kullanılmış veya arızalı araçlar – makineler ile bunları kullanan çiftçilerin konsantrasyon kayıpları, ölümlerin ve ciddi yaralanmaların başlıca nedenlerini oluşturuyor.

Çiftçilikte karşılaşılan zorlukları anlayan ve bunlara yönelik çözümler sunan AGCO’nun Smart Safety Kampanyası, çiftlikle teması olan genç-yaşlı tüm çiftçileri, tam zamanlı ya da geçici işçileri hedefliyor. Kampanya kapsamında, dünyanın en zorlu ve tehlikeli sektörlerinden biri olan çiftçilikte, tarım makinelerinin güvenlik kontrolleri ve risk değerlendirmesinin önemi anlatılacak.

Kampanya güvenliği sağlamaya teşvik edecek

Smart Safety Kampanyası 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak 31 Ocak 2024 tarihine kadar tanıtımı yapılacak. Önce güvenlik diyen AGCO, kampanyasında çiftçiler ve çiftlik işletmecileri her gün kendilerinin ve makinelerinin güvenliğini sağlamaya teşvik edecek.

Kampanya boyunca güvenlikle ilgili kaynaklar sunulurken, ekstra teklifler sunulacak. Güvenliği sağlayan tarım makineleri parçalarına yönelik promosyonlar ve tarım makinelerinin güvenlik kontrolleri gibi hizmetler, kampanya süresince AGCO bayileri tarafından özel fiyat teklifleriyle sunulacak.