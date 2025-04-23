Agrobest, sürdürülebilirlik yatırımlarını hızlandırdı

İZMİR / EKONOMİ

Tarım sektöründe çevresel sürdürülebilirliği temel ilke edinen Agrobest Grup, bu kapsamda doğaya duyarlı yatırımlarını hızlandırdı. Şirket, son olarak merkez ofislerinde görev yapan personel araçlarını elektrikli modellere dönüştürerek karbon ayak izini azaltma yolunda somut bir adım daha attı.

İklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularının küresel öncelik haline geldiği günümüzde, doğaya duyarlı iş modelleriyle sektöre yön verdiklerini belirten Agrobest Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Direktörü Oğuzhan Eroğlu, “Elektrikli araçlara geçiş, yenilenebilir enerji yatırımları ve sorumlu üretim uygulamaları ile tarımsal üretimden kurumsal operasyonlara kadar sürdürülebilir bir gelecek için güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu dönüşümün, yalnızca ulaşım araçlarının modernizasyonu değil; aynı zamanda çevre dostu iş modelleriyle tarımda sürdürülebilirliğe öncülük etme kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu ifade eden Eroğlu, “Sadece tarımsal üretimde değil, kurumsal operasyonlarımızda da yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla geleceğe daha temiz bir dünya bırakma hedefimizi sürdürüyoruz. Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan üretim tesisimizin çatısına kurduğumuz 2.600 kWe kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali (GES) yeşil enerjiye geçiş sürecimizde önemli bir kilometre taşı oldu. Bu yatırım sayesinde üretim süreçlerimizde karbon salımını önemli ölçüde azaltılırken, enerji verimliliğimizi de artırdık. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, Türkiye’de tarımsal sanayide yeşil dönüşümün öncülerinden biri olma yolunda attığımız güçlü adımlardan biri” diye konuştu.

“Elektrikli araçlarla düşük emisyon, yüksek verimlilik sağlıyoruz”

Agrobest Grup olarak, sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde üretimde kullandıkları suyu yeniden değerlendiren ve atıkları ayrıştırarak geri dönüştüren bir atık yönetim sistemi uyguladıklarına dikkat çeken Oğuzhan Eroğlu, “Bu çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ederek, doğaya zarar vermeyen üretim modelini tüm iş süreçlerine entegre ettik. Yeni araç filosuna geçiş sayesinde yakıt tüketimimiz ve karbon salımımız önemli ölçüde azalacak. Elektrikli araçların düşük işletme maliyetleri ise hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantaj sağlıyor. Bu dönüşüm, tarım sektöründe çevreci ulaşım modellerinin yaygınlaşmasına da katkı sunacak” dedi.