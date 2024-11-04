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Agrotech’in elektrikli araç projesini durdurdu

Agrotech, 7 Temmuz 2024 itibariyle elektrikli araçlara getirilen yeni düzenlemeler ve ek vergiler nedeniyle, bu alandaki yatırımların ekonomik açıdan kârlı olmadığını belirterek elektrikli araç projelerini ve bağlantılı yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Agrotech’in elektrikli araç projesini durdurdu
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Agrotech, elektrikli araç projesinin ve bağlantılı yatırımların devam ettirilmesinin ekonomik açıdan karlı olmayacağını değerlendirerek, bu yöndeki çalışmaları sonlandırdı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce kamuoyuna açıklamış olduğumuz üzere, şirketimiz 25 Mart 2024 tarihi itibari ile Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri Anonim Şirketinin %75 hissesini satın almış, bu satın almayla birlikte yüksek teknoloji alanında halihazırda sürdürmüş olduğumuz yenilikçi projelere farklı ürün gruplarının dahil edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda sahip olduğumuz ürün ve teknolojileri, 02 Nisan 2024 tarihinde düzenlemiş olduğumuz geniş katılımlı basın toplantısı ve lansman ile kamuoyuna duyurmuştuk. Birleşme sürecinin tamamlanmasını müteakiben elektrikli araç başta olmak üzere farklı ürün grupları ile ilgili çalışmalar hızlıca başlatılmış, 28 Haziran 2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile bu faaliyetlerin bağlı ortaklığımız E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. bünyesinde yürütüleceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ülkemizde 07 Temmuz 2024 tarihi itibariyle elektrikli araçlar ile ilgili olarak yürürlüğe giren regülasyon ve oluşan ek vergiler sebebiyle ve halihazırdaki üretim süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda elektrikli araç projesinin ve bağlantılı yatırımların devam ettirilmesinin ekonomik açıdan karlı olmayacağı değerlendirilmiş ve bu yöndeki çalışmalarımız sonlandırılmıştır.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. olarak global ölçekte yapay zeka ve teknoloji ürün gruplarımızın geliştirilmesi için çalışmalarımıza ve tarımsal üretim/gıda üretimi alanlarındaki yatırımlarımıza kesintisiz devam edilecektir."

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