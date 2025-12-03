AJet, İstanbul'dan Süleymaniye'ye ilk seferini yaptı

  1. Ekonomim
Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, Havayolları Irak’ın önemli şehirlerinden Süleymaniye’ye seferlere başladı.

AJet’in Bağdat ve Erbil’den sonra Irak’taki üçüncü rotası Süleymaniye oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Süleymaniye’ye ilk sefer dün yapıldı. İlk sefer 2 saat 25 dakika sürdü. Uçak, Süleymaniye’de havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen karışlama törenine AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı. İstanbul’dan Süleymaniye’ye seferler; salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada dört gün yapılacak.

AJet 33 ülkede 60 kente uçuş yapıyor  

Süleymaniye hattı, AJet’in 2025 yılında açtığı 19. dış hat oldu. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar, Kuzey Afrika’da kararlılıkla büyüyen AJet, dış hatlarda 33 ülkede 60 noktaya sefer yapıyor.

