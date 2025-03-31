AJet'ten birinci yıla özel kampanya

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın bilet alan yolcular 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda indirimden faydalanalabilecek.

Yolcular, sadece mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecek.

İndirim, mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılması ve indirim kodunun ilgili alana girilmesiyle geçerli olacak.