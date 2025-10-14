  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet’ten yurt dışı bilet kampanyası: 150 bin koltuk 9 dolara satışta
Takip Et

AJet’ten yurt dışı bilet kampanyası: 150 bin koltuk 9 dolara satışta

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan başlayan 150 bin indirimli koltuk satışa sunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet’ten yurt dışı bilet kampanyası: 150 bin koltuk 9 dolara satışta
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan 34 ülkede 59 şehre uçuş yapan AJet, yaptığı kampanya ile indirimli seyahat imkanı sunuyor.

İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunulacak.

Bilet çeşitlerine kampanya fırsatı

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları...2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrette zam senaryoları...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul’da 1.3 milyarlık POS vurgunu: 60 şüpheli gözaltına alındıİstanbul’da 1.3 milyarlık POS vurgunu: 60 şüpheli gözaltına alındıGündem
Rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandıRüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandıGündem

 

Şirket Haberleri
Şekerbank’tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kampanya
Şekerbank’tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kampanya
Marsa’nın “Tesis İçinde Buhar Verimliliği” projesine ödül
Marsa’nın “Tesis İçinde Buhar Verimliliği” projesine ödül
Konyalı İş İnsanı Kerim Kaya, genç yaşta iki markaya yön veriyor
Konyalı İş İnsanı Kerim Kaya, genç yaşta iki markaya yön veriyor
Espressolab 400’üncü mağazasını Kazakistan’da açtı
Espressolab 400’üncü mağazasını Kazakistan’da açtı
Amazon, 250 bin yeni çalışan alacak
Amazon, 250 bin yeni çalışan alacak
Mergen Digital: Türkiye’nin ilk finans süper-app’i, bölgesel Fintech liderliğine hazırlanıyor
Mergen Digital: Türkiye’nin ilk finans süper-app’i, bölgesel Fintech liderliğine hazırlanıyor