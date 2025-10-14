  1. Ekonomim
Bursa merkezli rüşvet ve kara para aklama operasyonunda eski belediye başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, aralarında Erdem'in de bulunduğu 15 kişiyi tutukladı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, A.E, S.Ç, M.K, A.A, M.F.Ç, T.İ, M.Y.Ç, B.O, M.Z.A, S.B, N.Z.M, E.P, H.K, E.Ç hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkemede Turgay Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve kayınbiraderi Mümin Terzioğlu ile birlikte S.Ç, M.A, U.T, E.T, M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

