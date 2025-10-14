  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbullular dikkat! 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak
Takip Et

İstanbullular dikkat! 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak

Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 12 saat süreyle su verilemeyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbullular dikkat! 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak
Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış etkili olacak! İşte tahminler...Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış etkili olacak! İşte tahminler...Gündem
Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

Gündem
Faili meçhul cinayetler aydınlatıldı! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası çözüldü
Faili meçhul cinayetler aydınlatıldı! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası çözüldü
FETÖ’nün sınav ağı deşifre edildi: 13 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ’nün sınav ağı deşifre edildi: 13 şüpheli gözaltına alındı
Rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
Rüşvet soruşturması: Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum, başka yerde de evim de yok!
Anamın evinde oturuyorum, başka yerde de evim de yok!
Son dakika! Kooperatif davasında ara karar: 3 kişi tahliye edildi
Son dakika! Kooperatif davasında ara karar: 3 kişi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü