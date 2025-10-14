  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ABD'nin faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Altın fiyatları ons başına 4166 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Yatırımcılar, ABD-Çin ticaret gerginliği ve ABD'nin faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla güvenli liman alımlarını artırdı.

Altın fiyatları ne durumda?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Ekim 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.597,35 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.468,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.942,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.941,86 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.716,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.637,96 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.164,89 dolar

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış etkili olacak! İşte tahminler...Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış etkili olacak! İşte tahminler...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın yeni haftaya rekorla başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın yeni haftaya rekorla başladı: İşte güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
12 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? İşte 10 Ekim güncel fiyatlar
Altın yeni haftaya rekorla başladı: İşte güncel satış fiyatları

Altın Haberleri

Altın yeni haftaya rekorla başladı: İşte güncel satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım