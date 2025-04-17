  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Akbank sendikasyon kredisi sağladı
Takip Et

Akbank sendikasyon kredisi sağladı

Akbank, uluslararası piyasalardan sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akbank sendikasyon kredisi sağladı
Takip Et

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 230,2 milyon ABD doları ve 243,5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli; 162 milyon ABD doları tutarında 2 yıl 2 iş günü vadeli; 37,5 milyon ABD doları ve 37,5 milyon euro tutarında 3 yıl 2 iş günü vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD doları ve euro kısımlar için sırasıyla Sofr+%1,60 ve Euribor+%1,35, 2 yıl 2 iş günü vadeli ABD doları ve euro kısımlar için toplam maliyeti Sofr+%2,00 ve Euribor+%1.75 ile 3 yıl 2 iş günü vadeli ABD doları ve euro kısımlar için toplam maliyeti ise Sofr+%2,25 ve Euribor+%2,00 olarak belirlendi.

Demir cevheri talep ve arz dengesinin etkisiyle yükseldiDemir cevheri talep ve arz dengesinin etkisiyle yükseldiDemir-Çelik

 

Şirket Haberleri
Türkiye’nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti!
Türkiye’nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti!
SOCAR Energy School üçüncü dönem mezunlarını verdi
SOCAR Energy School üçüncü dönem mezunlarını verdi
Denizli Tekstil Makineleri Fuarı 5.kez kapılarını açacak
Denizli Tekstil Makineleri Fuarı 5.kez kapılarını açacak
Hermes'in satışları ilk çeyrekte yüzde 7 arttı
Hermes'in satışları ilk çeyrekte yüzde 7 arttı
Kurvalf Vana, ihracatta yeni pazarlar ile güçleniyor
Kurvalf Vana, ihracatta yeni pazarlar ile güçleniyor
Tüpraş, Rusya'dan petrol alımına yeniden başladı
Tüpraş, Rusya'dan petrol alımına yeniden başladı