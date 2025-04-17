Akbank sendikasyon kredisi sağladı

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 230,2 milyon ABD doları ve 243,5 milyon euro tutarında 367 gün vadeli; 162 milyon ABD doları tutarında 2 yıl 2 iş günü vadeli; 37,5 milyon ABD doları ve 37,5 milyon euro tutarında 3 yıl 2 iş günü vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi sağladı.

367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD doları ve euro kısımlar için sırasıyla Sofr+%1,60 ve Euribor+%1,35, 2 yıl 2 iş günü vadeli ABD doları ve euro kısımlar için toplam maliyeti Sofr+%2,00 ve Euribor+%1.75 ile 3 yıl 2 iş günü vadeli ABD doları ve euro kısımlar için toplam maliyeti ise Sofr+%2,25 ve Euribor+%2,00 olarak belirlendi.