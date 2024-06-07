Akbank'ın büro mobilyaları ileri dönüşümle 'okullu' oldu

MERVE YEDEKÇİ / HATAY

Akbank’ın renovasyon sürecindeki Akbank Genel Müdürlük binasında işlevini tamamlayan mobilyalar ileri dönüşüm ile yeni bir form ve kullanım alanı kazandırıldı.

‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesi ile İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir ileri dönüşüm atölyesi kuran Akbank, öğretmenlerinin liderliğinde lise öğrencileri ile sürdürülebilir mobilya üretimi yapıyor.

Bu atölyede sınıf, oyun odası ve kütüphane kullanımı için ileri dönüştürülen mobilyalar, deprem bölgesinde çeşitli okulların mobilyalarının yenilenmesine ve öğrencilere daha iyi eğitim olanakları sağlanmasına hizmet ediyor.

Proje ile bugüne dek 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki 304 okula, lise öğrencilerinin ileri dönüşümle ürettiği 4 bin 200 parça eşya kazandırıldı. Böylece Akbank Genel Müdürlük binasından çıkan ofis mobilyaları, 156 bin öğrencinin kullanımı için ileri dönüştürüldü.

Hedef; ileri dönüşüm ile toplamda 10 bine yakın mobilya üreterek 650 okulda 290 bin öğrenciye ulaşabilmek. Bu proje ile şimdiye dek 486 varil petrol kullanımı ve 3,5 milyon litre su tüketimi önlenirken 209 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç projeye dair şu açıklamalarda bulundu: “Akbank olarak sürdürülebilirliğin çevre için olduğu kadar insan için olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlikte farkındalık döneminin bittiğini artık fayda yaratma, harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Akbank Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 2 yıl önce başlayan mimari dönüşüm projesini de bu doğrultuda sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu ve insana fayda sağlayacak şekilde tasarladık. İşlevini tamamlayan ofis mobilyalarımız ile Türkiye ve Avrupa’nın alanında en büyük ve kapsamlı ileri dönüşüm projelerinden birini başlattık. ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projemiz ile ofislerimizde görevini tamamlamış bir masa, öğrencilerin kitaplarını taşıyan bir dolaba veya yaratıcılıklarını sergiledikleri bir etkinlik masasına dönüşüyor. Üretim sürecinde İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere ileri dönüşüm tekniği ve becerileri kazandırırken yine deprem bölgesindeki yüz binlerce çocuğumuzun da eğitime başlangıç deneyimlerini kolaylaştırıyor ve zenginleştiriyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana bölge için eğitimden finansal sağlığa pek çok farklı alanda yürüttüğümüz çalışmaları Dönüşümde Gelecek Var ile güçlendirmiş olduk. Proje sonunda deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi toplam 650 okula 10 bine yakın mobilya dağıtmayı hedefliyoruz.”