Akıllı bariyer sistemini yurt dışına taşıyacak

NECLA DALAN

Gürsoy Grup inşaattan enerjiye, gıdadan turizm ve eğlenceye birçok sektörde yatırımı olan bir grup. İnşaatta Güryapı, madende Blackgreen, BG Maden, Erkay Maden, hizmette Vialand Alışveriş Merkezi, Vialand Palace Hotel, Venezia Outlet Alışveriş Merkezi, eğlencede Vialand Tema Park, Vialand Parkur, sanayide Gürmak Demiryolu, gıdada da Şehrekmek şirketleriyle faaliyet gösteriyor. Grup kısa bir süre önce nesnelerin interneti, yapay zeka ve siber güvenlik yazılım çözümleri geliştiren Exepix şirketini kurarak teknoloji sektörüne de adım attı.

Pilstop ve Safestop markaları olan Exepix, elektrikli araç şarj ünitelerinin yazılım ve altyapı süreçlerini de geliştiriyor. Geçen yıl 60 şarj Pilstop elektrikli şarj istasyonuna ulaşan Exepix, bu yıl rakamı 80’e çıkarmayı hedeflerken istasyonlar için geliştirdiği akıllı bariyer sistemini yurt dışına da açmaya hazırlanıyor. Exepix Genel Müdürü Emre Bora ile şirketi ve hedeflerini konuştuk. Araç sürücülerinin şarj istasyonlarında yaşadığı sorunlara odaklanarak akıllı bariyer sistemi SafeStop’ı geliştirdiklerini belirten Bora, “SafeStop akıllı bariyer sistemi elektrikli araç istasyonlarına entegre ederek elektrikli olmayan araçların şarj istasyonlarını işgal etmesine engel oluyoruz. Bu yenilikçi akıllı bariyer sistemi, mobil uygulama entegrasyonu ile kullanıcılarına kolay ve etkili bir kontrol fırsatı sunuyor” dedi.

‘Kurumlara özel butik yazılımlar geliştiriyoruz”

Akıllı bariyer sistemi için kendi istasyonları dışında sektörde çok büyük dört elektrikli şarj istasyonu markasıyla görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı. Bora, sözlerine şöyle devam etti: “Safestop tarafında hem yurt içinden hem yurt dışından ciddi talep alıyoruz. Yurt dışından Kanada, Bulgaristan ve Azerbaycan’dan talepler var. Bu taleplere sıcak bakıyoruz. Bayilik vererek bu ülkelere girmeyi planlıyoruz. Zaten geliştirdiğimiz sistem ve ürünleri öncelikle yurt içi akabinde ise yurt dışına katma değeri yüksek ihracat hedefimiz var. Biz yüzde 100 yerli ve milli bir şirketiz. Sektörlere yönelik endüstriyel yazılımlar geliştiriyoruz. Kurumlara özel butik yazılım yapıyoruz. Ayrıca ürün geliştirme tarafımız var. Uzmanlığımız geleceğin sistemlerinden olan nesnelerin interneti olduğu için kendimizi bir sektörle sınırlandırmıyoruz, yatırımlarımızla çok daha geniş alanda hizmet sunmayı planlıyoruz. Başka sektörlerde de neler yapabileceğimize bakıyoruz. İhtiyaçlara göre çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

Havadaki bağıl nemden su üreten sistemle çay-kahve servis edecek

Yeni geliştirdikleri motorlu kablo aparatıyla elektrikli araç sahibi kadın sürücülere kolaylık sağladıklarına da değinen Emre Bora, şunları söyledi: “Öte yandan şarj için sürücüler 30-35 dakika bekliyor. İstasyonların çoğunda çay-kahve servisi yok. Biz bir iş ortağımızla bir çözümü istasyonla entegre ettik. Havadaki bağıl nemden içilebilir su üreten bir cihaz yapıldı. Şarj başlatan kullanıcılara otomatik olarak ücretsiz çay-kahve, su servisi yapacağız. İlk hedef kendi istasyonlarımıza koymak. Daha sonrasında ayrı ürün olarak sektördeki işletmelere sunacağız.”

Güvenlik seviyesi yüksek yerlere misafir takip sistemi

Emre Bora, güvenlik seviyesinin üst düzey olduğu kurumlara yönelik bir projelerine de değindi. Bora, şunları söyledi: “Aslında hem personel hem misafir takibine yönelik bir çalışma bu. Kuruma geldiğinizde kimlik kartınızı bir cihaza okutuyorsunuz. Nüfus müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda kimlik bilgileri sisteme kaydediliyor. Bütün personelin odaları ve yeri sisteme tanımlı. Görevli kurumda gelinen kişiyi sisteme girdiğinde ona uygun kart veriliyor. Bu kartla sadece gelinen kişinin odasına gidilebiliyor, anlık bina içinde takip sağlanıyor. Misafir geldiği yere gitmediyseniz cep telefonuna mesaj gidiyor. Üç bilgilendirmeden sonra hala sorun varsa güvenlik devreye giriyor. Kamu kurumlarından, üniversitelerden misafir takibi anlamında çok talep alıyoruz.”