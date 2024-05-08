Akıllı robot süpürge markası Roborock, artık resmen Türkiye’de

Roborock, yeni ürünlerini Türkiye pazarına tanıttı. İstanbul'da gerçekleştirilen lansman etkinliğinde katılımcılar, en gelişmiş akıllı süpürge ve paspas özellikleriyle gelen S8 MaxV Ultra’nın yanı sıra Qrevo MaxV ve dikey süpürge modelleri Flexi Pro ve Flexi Lite’ın özelliklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Robot ve dikey süpürge modelleriyle tüketiciler için farklı segmentlerde ürün çeşitliliği sunmaya odaklanan Roborock’un global hikayesi ve Türkiye’deki çalışmaları hakkında bilgi veren Roborock APAC Pazarlama Direktörü Dan Cham, "Müşteri tercihleri, akıllı evlerine kolayca entegre olabilen, yetenekli ve zeki ürünlere doğru kayıyor. Roborock'taki misyonumuz, teknoloji aracılığıyla günlük görevleri daha basit ve daha keyifli hale getirecek akıllı temizlik robotlarını kullanıcılarla buluşturmak. Türkiye pazarına sunduğumuz ürünlerimiz de akıllı teknolojiyi güçlü temizlikle birleştirerek elektrikli süpürgenin ötesine çıkarak adeta evinizin akıllı temizlik asistanına dönüşüyor” dedi.

Roborock Türkiye Satış Müdürü Sara Abdulhamit ise “Türkiye’de Roborock’a olan ilgi için oldukça minnettarız. Yaptığımız çeşitli çalışmalar doğrultusunda Türkiye pazarındaki ürün çeşitliliğimizi artırarak buradaki varlığımızı daha da genişletiyoruz. Roborock S8 MaxV Ultra, Qrevo MaxV, Flexi Pro ve Flexi Lite modelleriyle kullanıcılara farklı segmentlerde akıllı temizlik robotları sunuyoruz” diye konuştu.

Şirketin amiral gemisi: Roborock S8 MaxV Ultra

Şirketin amiral gemisi modeli S8 MaxV Ultra, 10.000 Pa HyperForce olağanüstü emiş gücü, FlexiArm Design yan fırçası ve ekstra kenar paspaslama sistemiyle ulaşılması zorlu alanlarda bile dip köşe temizlik yapabiliyor.

Robot süpürge, sadece engelleri değil evcil hayvanları da tespit edebiliyor.

Roborock Qrevo MaxV

Roborock Qrevo MaxV, 7.000 Pa’lık HyperForce emiş gücü, kendi kendini temizleyebilen yapısı ve kullanım kolaylığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mobilyaların altlarında ya da ulaşılması zor köşelerde, FlexiArm Design yan fırçası ve ekstra kenar paspaslama sistemini bir araya getirerek tüm tozları ve kirleri ortadan kaldırıyor.

Bunların yanı sıra paspas yıkama özelliğinde 60°C sıcak su kullanarak inatçı leke ve kirleri etkili bir şekilde temizlemeyi hedefleyen Roborock Qrevo MaxV, paspasların durumu analiz ederek gerekli temizlik işlemlerini yapıyor. Lekelerin ve kirlerin gitmemesi halinde yeniden paspaslama özelliğini devreye sokarak alan temizlenene dek hem silme hem de süpürme işlemini sürdürüyor. Ek olarak Reactive AI Engel Tanıma teknolojisi ile donatılmış olan robot süpürge, evdeki nesneleri hızlıca algılayıp onlardan kaçınarak temizlik yapabiliyor.

Esnek Temizlik Deneyimi: Roborock Flexi Pro/Lite

Roborock’un dikey akıllı süpürge modelleri Flexi Pro/Lite, zemindeki ıslak ya da kuru kirlerin ve lekelerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Roborock Flexi serisi dikey elektrikli süpürgeler, 17.000 Pa'ya kadar yüksek emiş gücü sunarken RevoBrush 2.0 sayesinde de temiz suyla beraber kirleri ortadan kaldırıyor.



FlatReach teknolojisi ile donatılmış dikey süpürgeler, kanepe veya yatak gibi mobilyaların altında gizli kalan kirlere kolayca ulaşmayı sağlıyor. Süpürgelerin fırçaları temizlik sonrasında bakterileri yok etmek için 60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanıp 55°C hava ile kurutularak bir sonraki temizlik için hazırda bekliyor.

Bunlara ek olarak DirTect akıllı sensör teknolojisi, yıkama işlemi sonrasında rulo fırçanın hala kirli olduğunu tespit ederse fırçanın temizliğini tekrarlayarak temizlik deneyimi sunuyor. Flexi Pro, tam şarjla 50 dakikalık kullanım imkanı sunarken Flexi Lite ise 40 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.

Nerede satılacak?

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı segmentlere hitap eden birbirinden farklı akıllı temizlik robotları; zincir teknoloji marketlerinin yanı sıra online alışveriş platformlarında satışa sunulacak.

Fiyatları açıklandı

Roborock’un amiral gemisi modeli S8 MaxV Ultra’nın başlangıç fiyatı 59.999 TL olarak açıklandı. Roborock Qrevo MaxV, 46.999 TL, Roborock Flexi Pro, 23.999 TL ve Flexi Lite modelini ise 19.999 TL’den başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.