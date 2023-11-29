Akiş GYO, kurumsal yönetim derecelendirme notunu güncelledi

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum sağlayarak, kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Akiş GYO, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan ve 23 Kasım 2023 tarihinde açıklanan genel değerlendirmede, kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,64 olarak güncelledi.

Raporda 4 kategorinin ağırlıklarına göre oluşan genel değerlendirme notu, Akiş GYO’nun kurumsal yönetimdeki başarısını doğrulayarak dikkat çekici bir performans sergilediğini ortaya koydu.

"Kurumsal Yönetim anlayışımızı bir yatırım aracı olarak görüyoruz"

Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, Akiş GYO’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme notuyla gayrimenkul ve inşaat sektöründe zirvede yer aldığını ve kurumsallık anlayışı ile Türkiye’de bulunan diğer GYO’lar arasında farklı bir konuma sahip olduklarını belirtti.

Çanakçılı, “Akiş GYO, sektördeki lider konumunu korumak için kurumsal yönetimde gösterdiği üstün performans ve sürekli iyileştirme çabalarına odaklanmaya devam ediyor. Kurumsal yönetişimi güçlü halka açık şirketlerin hisselerinin özellikle uluslararası yatırımcılar tarafından tercih edilen yatırım araçlarının başında geldiğini ve bu durumun her geçen gün daha da ivme kazandığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda şirket, paydaşlarına ve yatırımcılarına karşı üstlendiği sorumluluğu en üst düzeyde tutarak güvenilir bir ortam sağlamak için kararlılıkla çalışmaktadır. Bu çabalar, Akiş GYO'nun geleceğe yönelik finansal ve operasyonel hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemesine olanak sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.