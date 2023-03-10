Akkuyu NGS 1. ünitesinin türbin binası çatı montajı tamamlandı

ANKARA(EKONOMİ)-Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1’inci ünitesinde türbin binasının çatısının montajı tamamlandı.

Akkuyu NGS basın biriminden yapılan açıklamada, 10 Aralık 2022’de kiriş montajıyla başlayan kurulum sürecinin 3 ayda tamamlandığı bildirildi.

Türbin binasının çatısı, çatı döşemesi de dahil olmak üzere toplam ağırlığı 1140 ton olan dokuz adet genişletilmiş kirişten oluşuyor. Her biri 110 ila 200 ton ağırlığında olan kirişler, parçalar şantiyede bu işlem için önceden hazırlanan iki kızak üzerinde paralel olarak birleştirilerek monte edildi. Montaj işlemi sırasında Liebherr 13000 ağır paletli vinç kullanıldı.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, çatı kirişi montajının dikkatli bir hazırlık gerektiren karmaşık işlem olduğunu belirtirken, 10 milimetra hassasiyetle monte edildiğini aktardı.

Bundan sonraki aşamada türbin jeneratörü ana bileşenlerinin montajı yapılacağını kaydeden Butchikh, “Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor” ifadelerini kullandı.