Akkuyu NGS’ye personel yetiştirilmesi amaçlı öğrenci alımı yapılacak

Rosatom, Türkiye’nin ilk nükleer güç santraline yönelik personel eğitimi programı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.

Rusya’nın en iyi teknik üniversiteleri olan Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI (NRNU MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi MPEI (NRNU MPEI), Türk vatandaşları için nükleer ve ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

Bilim, teknoloji veya enerji alanında lisans derecesine sahip öğrenciler üniversiteye kabul için başvurabilecek. Programın üç yıl sürmesi planlanıyor.

Öğrenciler, ilk yıl Rusça teknik ağırlıklı eğitim görecek, sonraki iki yıl da uzmanlık dersleri alacak. Yüksek Lisans programına başvuru tek aşamada gerçekleştirilecek. Adayların 29 Şubat 2024 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunanlar üniversite görevlileri tarafından mülakata alınacak. Türkiye’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için uzman yetiştirmeyi amaçlayan program kapsamında, 21’i NRNU MEPhI'de, 47’si NIU MPEI'de olmak üzere 68 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

“Şantiyede 319 Türk mühendis çalışıyor”

Akkuyu NGS projesi için Türk uzmanlara yönelik eğitim programının sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Şu anda Türkiye’nin ilk nükleer santralinin şantiyesinde, Rusya’nın prestijli üniversitelerinden farklı yıllarda nükleer ve ilgili alanlarda mezun olmuş 319 genç Türk mühendis çalışıyor. Mühendisler, ülkelerinde ileri nükleer enerji teknolojileri nesilden nesle aktaracak öncüler olacaklar. Kapsamlı eğitim sayesinde genç nükleer mühendisler eşsiz deneyim ve beceriler kazanıyor. Onların temiz ve güvenli enerji üretiminin sağlanması ve geliştirilmesine yönelik projelerin uygulanmasına aktif katılımlarını dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Akkuyu NGS’ye yönelik personel eğitimi programı 2011 yılından bu yana uygulanıyor. Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin gelecekteki Türk mühendislerinin eğitimi, tahsis edilen eğitim kotalarına uygun olarak Rusya Federasyonu bütçesinden karşılanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş, uzman adaylarına burs veriyor, vize desteği sağlıyor, sağlık sigortasını ve İstanbul-Moskova-İstanbul veya Ankara-Moskova-Ankara güzergahında yıllık uçuş ücretini karşılıyor.