Aksa Akrilik, iki yeni elyaf ürettim hattını devreye aldı

Aksa Akrilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile elyaf üretim kapasitesini artmaya yönelik olarak 2 yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Akrilik elyafa yeni kullanım alanları bulma çalışmaları kapsamında ilk fazı 2021 yılsonunda devreye alınan air jet iplik eğirme teknolojisiyle kısa elyaftan iplik üretim tesisinin ("Aksafil") ikinci faz yatırım çalışmaları tamamlanmıştır, devreye alma çalışmaları kademeli olarak devam etmektedir.

Akrilik elyaf üretim kapasitesini arttırmaya yönelik olarak iki (2) yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmaları ise tamamlanmıştır.

Üretimi planlanan ürün gamına göre düzenlenen yeni kapasite raporlarına göre Şirketimizin güncel kurulu kapasitesi akrilik elyaf için 355 bin ton/yıl, Aksafil tesisi için 6.6 bin ton/yıl olarak belirlenmiştir.”