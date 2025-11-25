Aksa Enerji, Burkina Faso’da 20 yıllık enerji satış anlaşması imzaladı

  1. Ekonomim
Aksa Enerji, Burkina Faso’nun ulusal elektrik kurumu Sonabel ile 20 yıl süreli garantili elektrik alım anlaşması imzalayarak Afrika’daki sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisine yeni bir yatırım daha ekledi. Şirket, Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da toplam 119 MW kurulu güce sahip olacak elektrik üretim santralini 2026’nın son çeyreğinde devreye alacak.

Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, Afrika’daki stratejik yatırımlarına bir yenisini ekledi. Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da hayata geçirilecek ve kurulu gücü 119 MW olacak akaryakıt kaynaklı elektrik üretim santrali için bölgenin ulusal elektrik kurumu Sonabel ile (La Société Nationale d’Electricité du Burkina) ile 20 yıl süreli garantili elektrik alım anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Aksa Enerji, ülkenin başkenti Ouagadougou’da toplam 119 MW kurulu güce sahip olacak akaryakıt kaynaklı elektrik üretim santralini 2026 yılının son çeyreğinde devreye alacak.

Yeni yatırım, Burkina Faso’nun artan enerji talebinin güvenilir ve kesintisiz şekilde karşılanmasına katkıda bulunurken bölgenin elektrik arz güvenliğine uzun vadeli katkı sunması hedefleniyor. Santralin inşaat ve işletme süreçlerinde yerel tedarik zinciri ve istihdamın desteklenmesi planlanıyor.

“Afrika’nın enerji geleceğini inşa ediyoruz”

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bugün attığımız stratejik adım, Afrika’da uzun vadeli değer yaratma vizyonumuzun önemli bir yansımasıdır. Burkina Faso’nun enerji arz güvenliği hedeflerine katkı vermek üzere, Aksa Enerji olarak tecrübe ve yetkinliklerimizi kullanarak en hızlı ve verimli çözümlerimizi devreye sokacağız. Afrika kıtasında daha önce yaptığımız projelerde olduğu gibi bu projede de başarılı olacağımıza inanıyorum. Aksa Enerji olarak diğer projelerde olduğu gibi bu proje de uzun vadeli, döviz bazlı bir anlaşmadır. Bir defa daha vurgulamam gerekirse, Aksa Enerji olarak bulunduğumuz coğrafyalarda güçlü finansal yapımız, yüksek mühendislik gücümüz ve 25 yılı aşkın deneyimimizle fark yaratıyoruz” dedi.

Enerjide global güç olan Aksa Enerji, yapılan yeni anlaşmalarla sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisinin bir parçası olarak Afrika’da üstlendiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Şirket; Gana, Senegal ve Gabon’un ardından Burkina Faso ile kıtadaki yatırımlarına güç katıyor.

