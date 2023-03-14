Akyapak Makine, yüksek teknolojiye yatırım yapıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Metal şekillendirme, yapısal çelik işleme ve kaynak çözümleriyle adından söz ettiren Akyapak Makine sektöre yön vermeye devam ediyor. 61 yıllık sektör tecrübesini yeni yatırımlarıyla taçlandırdıklarını ifade eden Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak, “Ülkemizde İstanbul Hava Limanı, Osmangazi köprüsü gibi birçok dev projenin yanı sıra otomotivden savunma sanayisine, enerjiden gemi inşasına kadar birçok farklı sektöre ürün ve hizmet sunuyoruz. Dünyanın birçok ülkesindeki önemli projelerde bizim makinelerimizin kullanılması aslında yaptığımız işin en güzel örneği. Biz işimizi yapıp geleceğe şekil veren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz. Dünyada kendi makinelerini ithalata gerek duymadan yapan nadide firmalardan biriyiz diyebilirim. Kendimizi geliştirmek için de kendimize üretim yapıyoruz ve bu da bizi oldukça güçlü kılıyor” diye konuştu.

“Teknoloji üssü olarak hizmet vereceğiz”

Akyapak Makine’nin, üretim faaliyetlerini Hasanağa Sanayi Bölgesi’ndeki üç farklı lokasyonda sürdürdüğünü hatırlatan Akyapak, “İlerleyen süreçlerde TEKNOSAB’da yeni bir tesis yapma planımız var. Yazılımı da işin içine kattığımız bir teknoloji üssü olarak orada hizmet vermeyi ve sektöre yenilikler kazandırmayı planlıyoruz. Bir dünya markası olmanın bazı sorumlulukları var ve onları yerine getirmek önemli. Şu anda 6 kıtada 120 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz" dedi.

Son dönemde iç pazarda makine konusunda önemli bir hareketlilik olduğunu belirten Akyapak, “Biz yılda 2 bin dolayında çeşitli ebatlarda makine üretiyoruz. Yazılım, Ar-Ge ve yüksek teknolojiye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin tasarımından parça üretimine, otomasyonundan yazılımına kadar yerli olması sadece bize değil ülkemize de önemli katkılar sunacak” dedi.

Yaşadıkları en büyük sorunun nitelikli personel eksikliği olduğuna vurgu yapan Akyapak, “Bugün yurt dışı ofislerimizle birlikte çalışan sayımız 350 civarında. Birçok sektör gibi bizde de nitelikli personel konusunda önemli bir sorun yaşanıyor. Bu anlamda oluşan açığı kapatmak için çalışmalı formüller üretmeliyiz” diye konuştu.