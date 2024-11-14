Alaeddin, ilk elektrikli otobüsü ile 2025’te yollarda olacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde popülerleşen elektrikli otobüsler konusundaki fırsatları değerlendirmek ve bu konudaki teknolojilerin Türkiye’de kullanılarak geliştirilmesi amacıyla üretime başlayan Alaeddin ilk aracının prototipinde sona geldi. Bursa’da kurdukları fabrikada henüz bir yılı doldurmadan aracı hareket eden bir seviyeye getirdiklerini belirten Alaeddin Fabrika Müdürü Kaan Cengiz, “Bursa’yı aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi olarak kullanmak istiyoruz. İlk olarak ithal olarak gelen parçaların üzerine kendi teknolojimizi ekleyerek katma değeri yükseltip araçlarımızı hem ihracat hem de iç pazarda müşterilerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tabii bu süreçte ilk modelimizin yerlileştirme çalışmalarına da hemen başladık. İlk prototipimizde %25 yerlilik oranına ulaştık. 2 yıllık projeksiyonda ise elektrik motorları hariç diğer tüm parçaların yerlileştirildiği yüzde 90 oranında yerli bir elektrikli otobüsü piyasaya sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Elektrikli araçların sıfır emisyon konusunda önemli bir adım olduğunu ancak toplu taşımadaki dönüşümü tamamlamanın bu hedefte kritik roller üstlendiğini söyleyen Cengiz, “Bu dönüşümü tamamlamak adına ihtiyaç duyduğumuz know how da bu projemizle birlikte yerli olarak ülkemize kazandırılmış olacak” diye konuştu.

“Tamamen alüminyum şase üzerine inşa ettik”

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki gücü ile birlikte operasyonel yetkinliğini kullanarak projeye yabancı yatırımcıyı da çekmek istediklerini belirten Cengiz, “Büyüme planlarımızı yerlileştirme ve istihdam odaklı olarak yaptık. Bursa ve çevresindeki tedarik sanayisinin gücü ile bu hedefimizi gerçekleştirebilecek güçteyiz. Burada ilk prototipini hazırladığımız model piyasadaki rakiplerine göre üstün birçok özelliği ile dikkat çekecek. Tamamen alüminyum ve uçak teknolojisi ile perçinleme işlemi yapılarak bir şase üzerinde, yokuş aşağı inerken kendisini şarj edebilen ve 450 km’ye kadar menzil sunabilen bir otobüsten bahsediyoruz. Ayrıca otobüsümüz geliştirdiğimiz batarya teknolojisi ile yaz ve kış dönemi fark etmeksizin stabil bir performans sergiliyor. Şu an hücreleri ithal ediyoruz ama ülkemizde kurulacak hücre fabrikalarının ardından bataryamız da yerlileşmiş olacak” ifadelerini kullandı.

2024 sonunda ilk otobüsün lansmanını yapmayı planladıklarını ve 2025 ilk çeyrekte de aracın yollarda olacağını söyleyen Kaan Cengiz, 12 metre, 8,5 metre, 6,5 metre ve 6 metrelik modelleri planladıklarını ve bu 4 modelin yanına 1 model daha ilave ederek 5 farklı seçenekle piyasada yer alacaklarını belirtti.

Cengiz ilk araçlar için iç pazarın yanı sıra ihracat tarafında da şimdiden önemli görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

“Minimum 30 milyon dolar yatırım yapacağız”

Hem iç pazarda hem de ihracatta rekabetçi ve know how’ı Türkiye’de kalan bir mimari üzerinde farklı markalar adına üretim yapabilir hale gelmeyi planladıklarını söyleyen Cengiz, “Şu an dünyaca ünlü bir marka adına üretime başladık. Mevcut fabrikamızda yıllık 50 adet olarak kapasite raporu aldık ancak 2 yıllık süreçte ciddi bir yatırım planı oluşturduk. 2 yıllık süreç sonunda Bursa ve çevresinde tek veya birkaç lokasyonda toplam 300 bin metrekarelik alanda üretim yapabilir hale gelmek istiyoruz. 2025 için minimum 30 milyon dolar dolayında bir yatırım planımız var. Bu yatırımlar ile hem kapasitemiz hem de yetkinliklerimiz çok daha gelişmiş bir hal alacak” dedi.

Kullanıcı odaklı bir araç geliştirdiklerini söyleyen Cengiz, otobüsün bakım ve arıza periyodunu minimuma indirdikleri ve kalitesi ile öne çıkacağını ifade etti.

Sundukları menzil ve teknolojinin aynı zamanda şehirlerarası otobüslerdeki elektrikli dönüşümü için de önemli bir adım olacağını vurgulayan Cengiz, ilerleyen süreçte bu konuda da prototipleme yapacaklarını belirtti.