Alarko, sorumlu iletişim politikasını yayımlayarak öncü bir adım daha attı

Tüm süreçlerinde çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan, ilgili riskleri yöneterek olumlu etki yaratma fırsatlarını değerlendiren Alarko Şirketler Topluluğu, marka/pazarlama iletişimi ve sosyal sorumluluk projeleriyle UN Global Compact ilkelerine ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına etkin katkı sağlıyor. 2050 Net Sıfır Emisyon hedefleri ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda tüm yeni yatırımlarını sürdürülebilirlik prensipleriyle hayata geçiren Alarko, Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadınların ekonomiye etkin katılımı için de kararlı adımlar atıyor. Uluslararası ve yerel düzenlemelere uyum çerçevesinde Grup şirketleriyle ortak hedefler belirleyen Topluluk, attığı adımların etkisini ölçmeye, sürdürülebilirlik sonuçlarını paydaşlarıyla şeffaflıkla paylaşmaya, sürekli yeni hedefler alarak başarı çıtasını yükseltmeye önem veriyor. Bu yaklaşımla ilerleyen Alarko Şirketler Topluluğu, şimdi de yeni bir adım atıyor ve Türkiye’de Sorumlu İletişim Politikası’nı yayımlayan ilk Holding olarak, çok şirketli kurumların yeşil boyama ile mücadele konusundaki etki gücüne dikkat çekiyor.

"Alarko olarak ülkemize pek çok sürdürülebilir uygulama kazandırıyoruz"

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, yayımlanan politika ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Gezegenimiz ve toplumlarımız için kritik öneme sahip iklim mücadelesinde büyük şirketlerin rol model olması gerektiğine inanıyoruz. Alarko olarak tüm yeni yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağıyla gerçekleştirirken, tarımdan havacılığa, sanayiden enerji depolamaya,kilit sektörlerde teknoloji transferi de dahil olmak üzere ülkemize pek çok sürdürülebilir uygulama kazandırıyoruz. Marka kimliğimizin ve logomuzun yenilendiği 70. yılımızda, henüz tüm dünyada oldukça yeni bir uygulama olan “Sorumlu İletişim Politikası”nı Türkiye’de yayımlayan ilk Holding olmanın gururunu yaşıyoruz. Alarko Şirketler Topluluğu’nun iş dünyasında yeşil boyamanın engellenmesi yönündeki bu öncü adımınınçok şirketli kurumlarımıza örnek olmasını diliyoruz.”

Attığı her adımıngeniş bir ekosistemi doğrudan veya dolaylı etkileme gücü olduğu bilinciyle hareket eden Alarko, bu anlayış doğrultusunda tüm marka ve pazarlama iletişimi faaliyetlerini entegre düşünce yaklaşımıyla yürütüyor. Alarko, Sorumlu İletişim Politikası doğrultusunda yalnızca çevresel sorumluluğu değil; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, etik yönetim ve kapsayıcı iletişim dilini de önceliklendirdiğini vurguluyor.