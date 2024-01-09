Alarko Holding’in bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Sanrose Tarım'ın yüzde 25'ini satın alıyor.

Alarko Holding’den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan Sanrose Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam sermayesinin %25'ine denk gelen 15.000,00 TL nominal değerli 600 adet hissesinin belirlenen kapanış şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla 5.000.000,00 USD karşılığı Türk Lirası bedelle satın alınmasını öngören bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Hisse devir sözleşmesi uyarınca, hisse devir bedeli kapanış tarihinde birtakım düzeltmelere tabi tutularak nihai devir bedeli belirlenecek olup konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.”