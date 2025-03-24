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Alman yazılımcı Avrupa'nın en değerli şirketi oldu

Alman SAP, Danimarkalı Novo Nordisk'i geçerek Avrupa'nın en değerli şirketi oldu.

Haber Merkezi
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Alman yazılımcı Avrupa'nın en değerli şirketi oldu
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Almanya merkezli yazılım şirketi SAP'ın piyasa değeri 314 milyar Euro'ya yükselerek, Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'ı geride bıraktı.

SAP hisseleri TSİ 12.45’te yaklaşık yüzde 1,6 arttı. Böylece Alman şirketin piyasa değeri yaklaşık 314 milyar Euro'ya ulaştı.

Novo Nordisk'ın hisseleri ise yüzde 2'den fazla değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 305 milyar Euro'ya geriledi. Böylede Alman SAP, Avrupa'da borsada işlem gören en değerli şirket oldu.

Şirketlere satış ve tedarik zinciri gibi uygulama yazılımları sağlayan SAP hisseleri 2024'te yaklaşık yüzde 40 ve bu yıl yüzde 12 yükseldi. SAP'ın gelirleri geçen yıl özellikle bulut ve yapay zekaya yönelik yüksek talep sayesinde beklentilerin üzerinde artmıştı.

Ozempic ve Wegovy ilaçlarının üreticisi Danimarkalı Novo Nordisk'ın hisseleri ise yeni nesil obezite ilacı Cagrisema'nın denemelerinden elde edilen verilerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının ardından son 60 günde yüzde 40 değer kaybetti.

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