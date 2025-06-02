Alp Tuz, 50’nci yılında ihracatta vites yükseltti

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Alp Tuz Gıda, 50’nci kuruluş yılını üretim ve ihracatta önemli başarılarla karşılıyor. 1975 yılında Bekir Alp tarafından kurulan şirket, bugün ikinci kuşak Bahtiyar Alp ve üçüncü kuşak Özge Alp Bayraktar ile Mehmet Alp’in liderliğinde iki sektörde faaliyet gösteriyor. Ana iş kolu olan tuz üretiminde sofra ve gıda tuzlarından sanayi, deri, karla mücadele ve su arıtma tuzlarına kadar geniş bir yelpazede ürün sunan şirket, hayvancılık sektörüne yönelik yem katkı ürünleriyle de dikkat çekiyor.

“İhracat üretimimizin yüzde 60’ına ulaştı”

Özellikle son yıllarda hayata geçirilen makine ve tesis yatırımları sayesinde üretim kapasitelerinin önemli ölçüde arttığını belirten Alp Tuz Gıda Genel Müdürü Bahtiyar Alp, “Tesisimizde aylık ortalama 750 ila 1000 ton arasında tuz işliyoruz. Hayvansal yem katkı ürünlerinde ise 50 ila 100 ton arasında üretim gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin büyük bölümü, Omega markasıyla 25 farklı ülkeye ihraç ediliyor. İhracatımız, üretimimizin yüzde 40 ila 60’ı arasında değişiyor. 2024 yılında ihracatta yüzde 18’lik büyüme yakaladık” diye konuştu.

“Omega markasını 40 ülkeye taşıyacağız”

Eskişehir Muttalip Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 14 bin metrekarelik arazi üzerinde 6 bin metrekaresi kapalı olan fabrikalarında faaliyetlerini sürdürdüklerini açıklayan Alp, son beş yılda üç ayrı üretim alanında makine ve ekipman yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Depo kapasitesini de artırarak 1000 metrekarelik ek alanı devreye aldıklarını açıklayan Bahtiyar Alp, gelecek beş yıla dair hedefleri hakkında şu bilgileri verdi: “Amacımız, mevcut fabrika arazimizi daha etkin kullanarak metrekare bazında büyümek. Aynı zamanda şu anda 25 ülkeye gerçekleştirdiğimiz Omega markalı ürünlerde ihracatımızı 40 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hali hazırda Afrika, Orta Doğu, Asya ve son iki yıldır Latin Amerika pazarlarında varız. Yeni pazarlarla birlikte küresel ölçekte daha etkin bir oyuncu olmayı planlıyoruz.”

Hayvancılığa özel katkı ürünleri üretiyor

İkinci faaliyet alanları olan hayvancılık sektörüne yönelik yem katkı, vitamin, mineral ve hastalıkla mücadele destek ürünleri geliştirdiklerini aktaran Bahtiyar Alp, Omega markasıyla tescillenen bu ürünlerin, hem yurt içinde hem de yurt dışında veterinerlik, hayvancılık ve tarım kooperatifleri tarafından tercih edildiğini söyledi. Bu ürünlerin gelişim sürecinde Ar-Ge yatırımlarının önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Alp, “OMEGA markası altında ürettiğimiz premiksler, yalama taşları, toz ve sıvı destek ürünleri için gerekli tüm kalite belgeleri ve marka tescillerini aldık. Ürünlerimiz hem kalite hem de maliyet açısından rekabetçi yapısıyla öne çıkıyor” dedi.

“Kaliteden taviz vermiyoruz”

Alp Tuz’un üretim felsefesinin kuruluşundan bu yana kalite odaklı bir anlayışla şekillendiğini belirten Bahtiyar Alp, “Her zaman daha iyi ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışımız, kalite politikamızın temelini oluşturuyor. Bu yaklaşım hem yurt içi hem de yurt dışındaki pazar payımızı artırmada etkili oldu. 50 yıllık üretim tecrübesiyle sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.