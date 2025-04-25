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Alphabet’ten beklentileri aşan kar: SpaceX etkisi

Alphabet ilk çeyrekte beklentilerden çok daha güçlü kar rakamı açıkladı.

Haber Merkezi
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Alphabet’ten beklentileri aşan kar: SpaceX etkisi
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Internet arama motoru Google'ın sahibi olan Alphabet, mali yılının ilk çeyreğinde Wall Street beklentilerinden çok daha güçlü kar açıkladı.

Alphabet'in mart ayında sona eren çeyrekteki net geliri 34,5 milyar dolara ya da hisse başına 2,81 dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına kar 1,89 dolar olmuştu. Açıklanan kar, Wall Street'in hisse başına 2,01 dolarlık ortalama tahminini aştı.

Alphabet, "Kazançlar 8 milyar dolarlık "özel bir şirkete yaptığımız yatırımla ilgili pazarlanamayan öz sermaye menkul kıymetlerimizden elde edilen gerçekleşmemiş kazancı" içeriyor" dedi.

Alphabet şirketin adını vermedi. Ancak konuya yakın kaynaklara göre bu şirket Elon Musk'ın SpaceX'i!

Bloomberg'in haberine göre Alphabet'in sahibi olduğu internet arama devi Google, Fidelity Investments ile birlikte yaklaşık yüzde 10'luk bir toplam hisse için 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptığı 2015 yılından bu yana SpaceX'in en büyük yatırımcılarından biri. Aralık 2024'te SpaceX ve yatırımcılar, Musk'ın roket ve uydu üreticisine yaklaşık 350 milyar dolar değer biçen bir işlemle içeriden hisse satın almayı kabul etti.

Alphabet'in gelirleri 89,12 milyar dolarlık beklentinin üzerine çıkarak 90,23 milyar dolar oldu.

YouTube reklam gelirleri ise 8,97 milyar dolarlık beklentinin hemen altında 8,.93 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam reklam gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 66,89 milyar dolara ulaştı. Google Cloud gelirleri 12,26 milyar dolar oldu.

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