Altınay Elektromobilite, VinES ile anlaştı

Küresel dönüşümü ve yerel pazarların ihtiyaçlarını takip eden Altınay Elektromobilite, mobilize ve enerji depolama uygulamaları için gelişmiş pillerin Ar-Ge ve üretiminde uzmanlaşmış, Vietnam’ın en büyük özel holdingi Vingroup'un yan kuruluşu VinES Energy Solutions şirketiyle işbirliğine gitti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınay Elektromobilite Genel Müdürü E. Mert Uygun, “Altınay ve VinES işbirliği, enerji ve üretimi konusundaki talebin giderek arttığı ülkemize çok şey kazandıracak. Bu işbirliğiyle, sektördeki yerli yatırımcıları doğru ürünlerle ve rekabetçi fiyatlarla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

VinES Strateji Direktörü Vo Le Duy Duc ise “Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, yenilenebilir enerji kaynakları, geleneksel fosil yakıtlı güç kaynaklarıyla giderek daha rekabetçi hale geliyor. Bununla birlikte, endüstri için zorluk, temiz enerjinin verimli bir şekilde depolanması, iletilmesi ve dağıtılmasında yatıyor. ESS, temiz enerjiye geçişte kritik bir rol oynayacak. VinES olarak, bu sorunu çözmek için önemli bir çözüm geliştirdik. Altınay Elektromobilite ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz ve stratejik işbirliğimizin her iki şirketi de Türk temiz enerji endüstrisine doğru ürün ve çözümleri getirme konusunda güçlü bir şekilde hızlandıracağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Uygulama hacmi 200 GWh’ye çıkarıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) verilerine göre Türkiye’de enerji üretimi ve depolamasına yönelik başvuru miktarı, Ocak 2023 itibarıyla 200 GWh’ye yükseldi. Güneş Enerjisi Santralı (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) gibi sürdürülebilir sistemlerin hızla ortaya çıkmasıyla birlikte, otomobillerin elektrifikasyonu ve tesislerle şebeke altyapısının desteklenmesi için gereken enerjinin depolanmasına yönelik artan ihtiyaçla bu talep, enerji depolama pazarında hızlı büyüme sinyallerini beraberinde getirdi.

Benzeri görülmemiş bir büyüme göstermesi beklenen enerji depolama pazarına yerlerini almak ve yerli yatırımcılar için güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanmak istediklerini belirten E. Mert Uygun, “Bu kapsamda, çeşitli ürün portföyüne sahip, küresel bir dönüştürücü enerji çözümü sağlayıcısı olan VinES ile stratejik işbirliğine gidiyoruz. VinES, ESS teknolojisini, sistem tasarımını, üretimini ve doğrulamasını sunacak. Biz de VinES ESS ürün portföyünün Türkiye pazarındaki satış ve pazarlamasının yanı sıra, satış sonrası hizmetlerini üstleneceğiz” diye konuştu.

Talep çekme bazında 100 bin konteynere ihtiyaç var

EPDK’deki uygulama miktarına göre pazar büyüklüğünün 100 bin konteynere ulaşabileceğini ve konteyner tipinde her bir konteynerin ortalama 2 megavat/saat kurulu enerji kapasitesine karşılık geldiğini belirten Uygun, şunları kaydetti: “Türkiye dahil, enerji dağıtım şirketleri, fabrikalar, üretim tesisleri başta olmak üzere, pek çok potansiyel müşteri ve yatırımcı, bu pazarda faaliyet göstermeyi planlıyor. Bu noktada şirketler, güvenilir teknoloji ortaklıkları kuracakları, enerji depolama alanında zengin uzmanlığa sahip şirketlere ihtiyaç duyuyor. Başlangıç yatırımlarıyla toplam talebin en az %10’una yanıt verecek altyapının önümüzdeki 2 yıl içinde devreye alınması öngörülüyor. Bu gelişmeler, mevcut şehir şebekelerinin birçok elektrikli aracın aynı anda şarj edilmesini sağlayamadığı iç pazarda elektrikli araç endüstrisinin gelişmesini destekleyecek. ESS’lerle belirli bölgelerde enerji havuzları oluşturulacak ve şebeke altyapısı güçlendirilecek.”

Yerli mühendislik, pazar bilgisi ve rekabetçi fiyatlar sunacak

12 yıldır lityum iyon pillerin çeşitli kimyasal türevlerine dayalı enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve inşasında uzmanlaştıklarını, konteyner tipi batarya sistemlerinin yanı sıra ağır vasıtaların ve yüksek gerilimli akü paketlerinin elektrifikasyonunda faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Uygun, devamında şunları söyledi: “Pazar lideri olarak ilk hedefimiz, ESS ve elektrikli araçta yerli teknoloji geliştirmek. Ancak, pazara doğru ürünlerle girebilmek için alanında uzman küresel şirketlerle stratejik ortaklıklar kurmanın elzem olduğuna inanıyoruz. VinES’in teknoloji ve üretimde sunduğu avantajlar; tüm ESS ürünlerini kapsayan deneyimdeki yerli mühendislik kaslarımız, pazar hakimiyetimiz ve saha kurulumlarını, devreye almaları ve periyodik bakımları kolaylaştıracak hızımızla stratejik olarak örtüşüyor. Ayrıca VinES’in birim maliyet optimizasyonundaki uzmanlığını Altınay Elektromobilite’nin bilgi ve deneyimiyle birleştirdiğimizde, son kullanıcıya rekabetçi çözümler sunabilir hale geliyoruz. Ülkemizin artan enerji depolama ihtiyacını karşılamak ve yeşil enerji dönüşümünde lider bir konuma taşımak, öncelikli hedeflerimizin arasında yer alıyor."

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