Altınsu, yeni yatırımları ve RE-SPECT markası ile güçleniyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tekstil sektörü bir dönüşüm içerisine girerken özellikle geri dönüştürülmüş ürünlerin değeri artıyor. Pandemi sonrası dönemde bu alandaki açığı görerek geri dönüşüm hatları kuran ve hem tekstilden tekstile hem de petten tekstile dönüşüm projelerine imza atan Altınsu Tekstil bu alandaki kapasitesini artırmak adına yeni yatırım kararı aldı. 2023’te sürdürülebilirlik ve sıfır atık konusuna odaklandıklarını ve bu çerçevede çalışmalarını yaptıklarını belirten Altınsu Tekstil Genel Müdürü Mustafa Altınsu, “2023 bizim adımıza güzel bir yıl oldu. Yaptığımız geri dönüşüm hattı ile elde ettiğimiz yetkinlikler işlerin durgun olduğu dönemde bile kapasite anlamında bir kayıp yaşamadık. Geldiğimiz noktada da yeni bir geri dönüşüm hattı kurmak için çalışmalara başladık. Mevcut hattımızın birebir aynı özelliklerine sahip olarak yapacağımız yatırım ile geri dönüşüm kapasitemizi yüzde yüz oranında artırarak günlük 22-24 ton aralığına çıkaracağız. 2 milyon dolarlık bir yatırım maliyeti ile hayata geçireceğimiz hat özellikle sektörde ihtiyaç duyulan recycle ürünler konusunda elimizi daha da güçlendirecek” dedi.

“%100 geri dönüştürülmüş kumaş üretiyoruz”

Halihazırda 2 farklı lokasyonda 50 bin metrekareyi aşan kapalı alan üzerinde 650 kişilik bir ekiple operasyonu yürüttüklerini belirten Altınsu, “Pandemi döneminin ardından geri dönüşüm alanında önemli yatırımlar yaptık. Sürdürülebilirlik çalışmaları, sınırda karbon uygulamaları bir süreç içeriyor. Biz de bu süreçlere başından itibaren planlı bir biçimde hazırlandık. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 100 oranında geri dönüştürülmüş malzemeler ile kumaş üretebilme yetkinliğine kavuştuk. Yüzde 75 tekstil atıklarından yüzde 25’te petten elde ettiğimiz geri dönüştürülmüş hammaddeyi karıştırarak mukavemet problemi olmadan iplik ve akabinde kumaş üretimi yapabiliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz hammaddeyi kendi tekstil atıklarımızın yanı sıra tedarikçilerimizle hayata geçirdiğimiz geri dönüşüm projeleri kapsamında onların pastal atıklarından elde ediyoruz. Pet tarafında ise ağırlıklı olarak piyasadan ürün tedariki sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla prosesin içine alabileceğimiz her materyali yeniden ekonomiye kazandırarak müşterilerimize ‘sıfır atık’ vaat eder bir hale geldik. Bu yöndeki çalışmalarımızın bize en büyük katkılarından birisi de hammadde de ithalata olan bağımlılığımızı yok denecek kadar azalttı. Boya gibi bazı kimyasallar hariç ithalata dayalı hammadde kullanmıyor, kendi hammaddemizi kendimiz atıklardan üretiyoruz” dedi.

“İhracatımız %40 arttı”

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmaları Altınsu RE-SPECT markası altında birleştirdiklerini belirten Mustafa Altınsu, “Bu alanda yaptığımız yatırımlar bizi niş bir alana taşıdı. Aynı zamanda ihracatımıza da olumlu katkı sağladı. 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında ihracat artışı kaydettik. Avrupalı müşteri nezdinde geri dönüştürülmüş ürün tercih sebebi olmaya başladı. Bununla birlikte yenilenebilir enerji tarafında yaptığımız yatırımları, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da dahil ettiğimiz yeni bir marka oluşturduk. Pazarda değişen alışkanlıklara uyum sağlarken Altınsu RE-SPECT markamız elimizi fazlasıyla güçlendirecek” diye konuştu. İnşaatını tamamladıkları rüzgar enerjisi santrallerini devreye aldıklarını ve bu tesisler ile sarfiyatın yüzde 40’ını karşılamaya başladıklarını belirten Altınsu, yıl sonuna kadar Çatı GES projesini de tamamlayacaklarını söyledi.