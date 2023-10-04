İSTANBUL/EKONOMİ

Amazon, 5 yılda Türkiye’ye 5,2 milyar TL'lik yatırım yaptı, bunun 3,4 milyar dolarını ise geçen yıl gerçekleştirdi. Dünyada 50 şehirde ofisi bulunan Amazon’un 250’nci lojistik merkezi Türkiye’de açıldı. Amazon’un İstanbul Tuzla’daki lojistik merkezinin resmi açılış töreni, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun katılımıyla dün gerçekleşti. Amazon’un 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçen Türkiye’deki ilk lojistik merkezi, Eylül 2022’de faaliyete başladı. Amazon’un satıcılarına depolama hizmeti de sunduğu merkezde, teknolojik altyapıyla 35 bin çeşit olmak üzere bir milyonun üzerinde ürün işleniyor. Toplamda 3 vardiyada 7 gün 24 saat açık olan merkezde 60 farklı rolde 800 kişi istihdam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine gönderdiği mesajda 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçen lojistik merkezinin yüzlerce yeni istihdam imkânı sağlamış olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak şunları kaydetti: “Temennimiz; istihdam sağlayan, katma değer üreten bu tür yatırımların daha da artması. Son 21 yılda 255 milyar doların üzerinde doğrudan uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak yerli-yabancı sermaye ayrımlarını kabul etmiyoruz. Türkiye’ye inanan, güvenen, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemizin kalkınma yolcuğunda bugüne kadar kritik rol oynayan uluslararası yatırımların Türkiye Yüzyılının inşasında da lokomotif görevi üstleneceğine inanıyorum.”

Yatırımları hızlandırma talebi

Açılış törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada Amazon’un Türkiye yatırımlarını hızlandırmasını talep etti. Amazon’un özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin işlerini büyütmeleri için önemli katkılar sağladığını vurgulayan Varank “Amazon Türkiye’nin Ticaret Bakanlığımızla yürüttüğü BiTıklaİhracat programını da çok kıymetli buluyorum. Hangi ölçekte olursa olsun işletmelerimiz ilk kez ihracatlarını gerçekleştiriyor, küresel pazarlara erişiyorlar. Ayrıca, binden fazla vatandaşımıza nitelikli istihdam imkânı sağlarken bugün resmi olarak açılışını yapacağımız lojistik merkeziyle bu sayı inşallah daha da artacak. Amazon’un Türkiye’ye girmek için geç kaldığını hep söyledim. Şimdide yatırımlarını hızlandırmakta geç kalıyor. Türkiye global markalar için öne çıkmaya devam ediyor. Lojistik koridor olarak da dikkat çekiyor. Amazon gibi global markaların Türkiye’ye olan ilgisinin artacağına inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da “Bu tesisin, elektronik ihracatımıza yapacağı katkı ve Türkiye’deki tedarikçilerin küresel pazarlara erişimi için sunacağı imkan açısından ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Amazon’un, Türkiye’deki ilk lojistik üssü yatırımını Mart 2022 Bay Perego ile kamuoyuna duyurmuştuk. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Amazon ekipleri ile tüm süreç boyunca yakın ve sıkı bir çalışma yürüttük. Yatırımın değeri, sağlayacağı istihdam, oluşturacağı iş hacminin yanı sıra bu tesisin, elektronik ihracatımıza yapacağı katkı ve Türkiye’deki tedarikçilerin küresel pazarlara erişimi için sunacağı imkân açısından ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ise “Amazon gibi küresel oyuncuların Türkiye’de faaliyetlerini, ülke ekonomisine sundukları çok boyutlu katkıları nedeniyle önemli görüyoruz. Amazon KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç oluşturdu. Global operasyonlarındaki bilgi ve tecrübeyi ekosistemimize kazandırıyor. Dahası, yaptığı entegre yatırımlar ile Türkiye’nin lojistik kapasitesine önemli katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de bin kişiyi istihdam ediyoruz”

Türkiye’yi, İtalya pazarına girme hikâyesine benzettiğini söyleyen Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “12 yıl önceki başarıyı Türkiye’de göstereceğiz” dedi. Amazon’un 2018’de Avrupa’daki 6’ıncı ülke olarak Türkiye’de faaliyete başladığını ifade eden Perego, “Amazon, faaliyet gösterdiği ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak birçok istihdam olanağı ve ekonomik fırsat yaratıyor. Mutlulukla dile getirmek istiyorum ki Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Türkiye’de faaliyete başladığımız 2018 yılından bu yana 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunun sadece 3,4 milyar dolarını geçen yıl yaptık. Hâlihazırda Türkiye’de binden fazla kişi istihdam ediyoruz. Lojistik merkezlerinin gelecekte artmasını umuyorum” diye konuştu.

KOBİ'lerin ihracat satışları 500 milyon Euro oldu

Prime hizmetini yalnızca yatırım yapacakları ülkelere getirdiklerinin altını çizen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Prime’in dünyada en büyük büyümeyi yarattığı yerlerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Müşteri odaklı yaklaşımımız var ve müşteriler asla tatmin olmuyor. Özellikle Türk müşteriler daha talepkar ve Türkiye’de rekabet çok güçlü. Bu bizim için daha iyi daha, gelişmemize yarıyor. KOBİ’lerde bizim için müşteri, Amazon’un kritik parçası KOBİ’ler, onlar olmadan başarılı olamayız. Türkiye’de Amazon’da satış yapan KOBİ'lerin sayısının 2022 yılında yüzde 50'den fazla artarak 45 binin üzerine çıktı. KOBİ'lerin ihracat satışları ise 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde artarak yaklaşık 500 milyon Euro oldu. Türkiye’deki KOBİ iş ortaklarının Avrupa’ya yaptıkları ihracat ise geçen yıl 35 milyon Euro’ya ulaştı.” Amazon’un, Türkiye’deki KOBİ’ler için satışlarını artırma, markalaşma ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam edeceğinin söyleyen Marriott; “Tuzla’da kurduğumuz ilk lojistik merkezimizin Türkiye’deki KOBİ’lerin büyümesine olan katkılarını şimdiden görüyoruz. KOBİ’lerimizin işlerini büyütebilmeleri ve ihracat yapmalarını kolaylaştırmak için lojistik hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.